Bărbatul s-a cazat în casa închiriată și a văzut un scaun așezat într-un loc ciudat

Turistul a căutat o unitate de cazare pe Airbnb, iar după ce a găsit casa cu pricina, a rezervat-o. A ajuns la destinație, s-a cazat și a început să inspecteze proprietatea, relatează portalul britanic de știri Express.uk. Astfel, a descoperit un scaun așezat într-o poziție ciudată.

Fără să stea prea mult pe gânduri, așa cum povestește chiar el, l-a mutat. Mare i-a fost mirarea în momentul în care a descoperit că sub el se ascundea o trapă.

„Am închiriat un Airbnb și am observat că era un scaun așezat deasupra a ceea ce s-a dovedit a fi un panou ascuns în podea. Nu am coborât acolo pentru că nu mi s-a părut în regulă”, a povestit bărbatul într-un videoclip pe care l-a distribuit pe Reddit și care a devenit viral.

Ce a găsit turistul după ce a deschis trapa roșie de sub scaun

Totul a devenit și mai complicat în momentul în care bărbatul a deschis trapa. Acesta a descoperit scări mici de lemn care duceau către un hol de cărămidă. În capătul culoarului întunecos se pare că se mai afla o ușă, pe care turistul nu o deschide în videoclip.


I lifted up a floor panel in my Airbnb and found this.
 by
u/ReasonableMedium5265 in
Weird

Bărbatul susține că a auzit pași străini în mijlocul nopții

Lucrurile au devenit și mai ciudate în dimineața următoare, când bărbatul a susținut că a auzit sunete de pași venind de sub podea.

„Totul a fost foarte dubios. Ce credeți că ar putea fi acel spațiu? Ar trebui să cobor acolo? Sunt foarte curios să văd ce e în spatele acelei uși”, a adăugat acesta.

Situația din Airbnb a fost comparată cu filmele de groază

Descoperirea sa a stârnit un val de reacții online, videoclipul adunând rapid mii de vizualizări și comentarii. Mulți au comparat situația cu scene din filmele de groază. Un utilizator a glumit pe seama faptului că vila ar putea fi o casă bântuită: „Diverse filme Evil Dead, Barbarian și The Cabin in the Woods ne-au învățat că ar trebui să cobori acolo și să te joci cu orice cărți, înregistrări sau artefacte găsești”.

Altă persoană a mărturisit: „Am avut și noi o pivniță înfricoșătoare într-o casă veche pe care am închiriat-o. Casa fusese construită în 1890. Așa că acolo se țineau lucruri reci, conserve și altele. Totuși, era înfricoșător rău. Tipul de la internet a coborât acolo și, când a ieșit, păianjenii săreau de pe el”.

Bărbatul nu a dezvăluit locația exactă a Airbnbului pe care l-a închiriat, însă atrage atenția că este important să verificați detaliile proprietății înainte de a face o rezervare și să raportați orice nereguli gazdei sau platformei de închiriere. Mai mult decât atât, înainte de rezervare, trebui să verificați și să aflați dacă în țară se impun reguli noi privind cazările prin Airbnb și Booking.

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