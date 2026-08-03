Ce este pământul de diatomee

Pământul de diatomee sau diatomitul, așa cum mai este el cunoscut, este o pulbere fină albicioasă obținută din fosilele unor alge microscopice denumite diatomee, care s-au fosilizat de-a lungul a milioane de ani, notează healthline.com. Acestea sunt organisme unicelulare din fitoplanctonul acvatic, iar în prezent sunt cunoscute circa 20.000 de specii vii ale acestor alge, componente esențiale ale lanțului trofic marin.

De-a lungul a milioane de ani, colonii uriașe de diatomee s-au depus pe fundul lacurilor și al mărilor, iar după moartea organismelor, scheletele lor s-au acumulat în straturi succesive care au lăsat în urmă structuri bogate în siliciu. Pământul de diatomee reprezintă o sursă concentrată de silice (dioxid de siliciu, o formă de siliciu), care se regăsește în natură ca element component al nisipului, rocilor, dar și al plantelor și al oamenilor, ceea ce îl face un material aparte.

Privite la microscop, particulele de diatomit dezvăluie o structură poroasă, cu margini ascuțite, capabilă să interacționeze mecanic cu suprafețele cu care intră în contact, inclusiv cu învelișul exterior al insectelor. Pământul de diatomee disponibil comercial conține silice în proporție de 87% până la 94%, alături de urme de minerale și cantități mici de oxid de fier (rugină). Din punct de vedere geologic, zăcămintele de diatomit sunt exploatate în cariere, iar materialul brut este ulterior procesat, uscat și măcinat pentru a obține pulberea comercializată.

Cine a descoperit pământul de diatomee

Istoria utilizării industriale a pământului de diatomee începe cu aproape două secole în urmă. Materialul, care a fost considerat inițial un tip de calcar, a fost descoperit în jurul anilor 1836-1837 de către un țăran și căruțaș german, Peter Kasten. În timp ce săpa o fântână pe pământul său, pe versantul nordic al dealului Haußelberg, în regiunea Lüneburger Heide din nordul Germaniei, Kasten a dat peste un strat neobișnuit de rocă sedimentară moale și prăfoasă, gros de peste 25 de metri. Localnicii au crezut inițial că este vorba despre un tip de var sau de calcar bun pentru îngrășăminte. Ba chiar se spune că au încercat să coacă clătite cu acea pulbere, deoarece semăna vizual cu făina de cereale, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia.

Descoperirea avea să capete rapid o importanță industrială neașteptată. Substanța a fost folosită de Alfred Nobel pentru fabricarea dinamitei datorită capacității sale de a stabiliza nitroglicerina, în timp ce Wilhelm Berkefeld a utilizat-o pentru dezvoltarea lumânărilor de filtrare a apei, folosite cu succes inclusiv pentru stoparea epidemiei de holeră din Hamburg din 1892. Aceste două aplicații timpurii au pus bazele unei industrii care, mai târziu, avea să se diversifice considerabil.

Silice cristalină vs. silice amorfă. Ce le diferențiază?

Silicea se regăsește în natură sub două forme: una cristalină (c-silice) și una amorfă, adică necristalizată (a-silice). Silicea cristalină se regăsește frecvent în nisip, pietriș și cuarț, iar privită la microscop forma sa ascuțită seamănă cu sticla. În schimb, silicea amorfă poate fi întâlnită natural în mediul înconjurător sau poate fi obținută sintetic, fără structură cristalină, fiind utilizată cel mai adesea în aplicații industriale. Cele două tipuri principale de pământ de diatomee diferă tocmai prin concentrația de silice cristalină pe care o conțin. De exemplu, gradul alimentar conține până la 2% silice cristalină și este folosit ca insecticid și ca agent anti-aglomerant în industria agricolă și alimentară, în timp ce gradul de filtrare conține aproximativ 60% silice cristalină, o concentrație care îl face toxic pentru mamifere, dar care îi conferă totodată numeroase utilizări industriale, printre care filtrarea apei și producerea dinamitei.

Diferitele grade de puritate și destinația lor

Un aspect esențial este acela că pământul de diatomee nu este un produs unitar, ci se comercializează în mai multe grade de puritate, fiecare având o destinație specifică și un profil de siguranță diferit. Gradul alimentar este cel mai purificat și cel mai sigur pentru contactul direct cu oamenii și cu animalele. Acest tip are numeroase întrebuințări, fiind folosit ca exfoliant sau mască facială, agent natural de curățare, conservant pentru cereale, dezodorizant pentru zonele destinate deșeurilor și ca ingredient în prepararea artizanală a deodorantelor și săpunurilor. Tot din această categorie fac parte și variantele speciale, care sunt procesate pentru dezinsecție, fără adaosuri chimice periculoase, adaptate pentru utilizarea în siguranță în spațiile interioare.

De asemenea, gradul pentru piscine reprezintă o categorie complet diferită și mult mai periculoasă dacă este folosită greșit. Acest tip este supraîncălzit în procesul de fabricație, ceea ce determină cristalizarea silicei conținute, mărindu-i eficiența ca filtru pentru bazine, dar transformându-l totodată într-un material toxic prin inhalare sau ingerare, cu potențial cancerigen. De aceea, specialiștii recomandă evitarea achiziționării acestui tip de produs dacă nu este destinat exclusiv filtrării apei din piscină.

Cum acționează pământul de diatomee

Pământul de diatomee este un tip de nisip care se găsește în pâraie, râuri, lacuri și oceane. Așa cum am văzut deja, acesta se formează de-a lungul a sute de ani din scheletele fosilizate ale algelor marine, care conțin cantități mari de silice. Diatomitul este folosit ca pesticid și insecticid și atunci când insectele intră în contact cu această o pulbere capabilă să absoarbă cantități mari de lichid, ea absoarbe uleiurile și grăsimile din corpul lor, provocându-le deshidratarea și, în final, moartea.

Acest efect se dovedește util în combaterea ploșnițelor de pat, a gândacilor de bucătărie, puricilor, păianjenilor, furnicilor, peștilor de argint și a altor insecte. Suplimentele alimentare care conțin pământ de diatomee sunt uneori etichetate drept sursă de silice, care contribuie la îmbunătățirea sănătății oaselor, pielii, părului și a unghiilor. Totuși, nu este pe deplin clar modul în care organismul folosește silicea, potrivit webmd.com. Majoritatea oamenilor obțin suficientă silice din alimentație, iar efectele unui aport suplimentar de silice asupra organismului nu sunt bine definite.

Este pământul de diatomee sigur?

Deși industria susține că acest produs nu provoacă afecțiuni pulmonare, este recomandat, totuși, să se evite inhalarea sa. Este important să reții că, deși la atingere poate părea fin, asemenea pudrei de talc, diatomitul este un material abraziv, capabil să provoace iritații la nivelul ochilor, nasului, plămânilor și gâtului. De aceea, se recomandă purtarea unei măști de protecție împotriva prafului și a unor ochelari de protecție în timpul manipulării.

Pământul de diatomee de uz alimentar nu este toxic dacă este ingerat în cantități mici. De altfel, este posibil ca să fi fost consumat, fără să știm, deoarece este adesea amestecat cu cerealele depozitate pentru a distruge insectele. Poate fi regăsit și în pasta de dinți și în produsele de îngrijire a pielii, iar unii îl folosesc și în tratarea paraziților interni.

Trebuie să știi că varianta de diatomit utilizată în întreținerea piscinelor nu este comestibilă. Pământul de diatomee nu dăunează solului, întrucât este alcătuit din silice, la fel ca nisipul și numeroase alte roci. Materialul nu se descompune când este expus la soare, iar ploaia îl poate antrena spre sursele de apă din apropiere. Nu este toxic pentru pești și pentru celelalte viețuitoare acvatice, dar nici pentru păsări ori pentru alte specii sălbatice, fiind adăugat inclusiv în hrana animalelor de fermă, conform almanac.com.

Dacă problemele cu dăunătorii sunt suficient de serioase încât să te determine să apelezi la un pesticid chimic, pământul de diatomee este soluția ideală. Acesta este considerat un produs organic, fiind clasificat drept substanță nesintetică, adică poate fi utilizat în producția agricolă.

La ce se folosește pământul de diatomee

Pământul de diatomee oferă numeroase aplicații practice în gospodărie, fiind cel mai des folosit sub formă de praf sau pulbere, în scopuri industriale, ca agent de filtrare, ca material absorbant pentru scurgeri de mari dimensiuni sau ca insecticid. Iată zece moduri în care poate fi folosit acasă.

Combaterea naturală a dăunătorilor. Pământul de diatomee reprezintă o metodă netoxică și foarte eficientă împotriva dăunătorilor din casă sau din grădină, precum ploșnițele de pat, puricii sau furnicile. Textura sa abrazivă afectează exoscheletul insectelor, provocând deshidratarea și moartea acestora. Este suficient să fie presărat în jurul ferestrelor, ușilor și al zonelor prin care dăunătorii pătrund în locuință.

Dezodorizant. Diatomitul neutralizează mirosurile în mod natural, fiind ideal pentru litierele pisicilor, pentru frigidere ori coșurile de gunoi. Structura sa poroasă absoarbe atât umiditatea, cât și mirosurile neplăcute.

Lustruirea și curățarea tacâmurilor. Amestecat cu apă, pământul de diatomee formează o pastă folosită pentru lustruirea tacâmurilor și a obiectelor din metal. Acționează ca un abraziv blând, redând luciul suprafețelor fără a le deteriora.

Îndepărtarea petelor. Pământul de diatomee este eficient în absorbția petelor de grăsime și de ulei de pe covoare sau de pe tapițerii. Se presară pe pată, se lasă să acționeze câteva ore, apoi se aspiră.

Tratament natural antipurici. Diatomitul se poate folosi ca să controlezi puricii la animalele de companie. Se presară ușor pe blană, evitând zona ochilor și a nasului, și se distribuie uniform cu o perie. Poate fi presărat și în așternuturile patrupezilor, pentru a elimina puricii ascunși acolo.

Pastă de dinți artizanală. Textura fin abrazivă a pământului de diatomee îl recomandă ca ingredient pentru pasta de dinți preparată acasă, ajutând la curățarea blândă a dinților și la îndepărtarea petelor și a plăcii bacteriene, relatează diatomaceousearth.com.

Insecticid natural pentru grădină. În grădină, pământul de diatomee acționează ca insecticid natural, ținând la distanță melcii, gândacii și alți dăunători, fără a afecta insectele benefice, precum albinele. Este suficient să fie presărat în jurul plantelor.

Dezodorizarea saltelei și combaterea insectelor. Ca să scapi de acarienii de praf și de ploșnițele de pat poți presăra pământ de diatomee pe saltea. Se lasă să acționeze câteva ore, apoi se aspiră.

Împrospătarea frigiderului. Un recipient mic cu pământ de diatomee, pus în frigider, ajută la menținerea unui miros proaspăt, absorbind excesul de umiditate și mirosurile neplăcute.

Soluție naturală de curățare abrazivă. Amestecat cu apă, pământul de diatomee formează o pastă utilă pentru curățarea chiuvetelor, a căzilor și a faianței. Textura sa ușor abrazivă îndepărtează depunerile de săpun și mizeria fără să zgârie suprafețele.

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