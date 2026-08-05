Și tot la români, dacă îți duci mașina la un service trebuie să te păzești strașnic să nu te buzunărească mecanicul. Și tot la români se dă șpagă de la naștere până la înmormântare.

Românii trec prin viață cu mâna pe portofel, unii dau, alții iau, mulți bugetăresc și ei acolo, alții sunt pe față, noaptea ca hoții, la panacotă.

Și dacă faceți pentru o clipă liniște și nu mai ascultați de agitați și propagandiști și nu vă mai duceți după toate fentele veți auzi balastierele găinarilor cum încarcă la cutiile de pantofi.

Cei mai mulți dintre dregători au o durere marceliană în deficit și sunt la putere pentru un scop unic: îmbogățirea clanului.

Dar mai există și anomalii statistice, aberații statistice. De pildă, președintele Nicușor Danpulea, care e o altă specie, cumva mai parșivă și mai periculoasă ca un penal limpede ca Dragnea.

Acolo știai clar cine ia și de ce: pentru poșetuțele Irinucăi. Ce mai dorește fetița, o blăniță, un apartamențel?

Președintele însă e la putere de dragul puterii însăși. Nu are udre și alte sugative bugetare. Nu e nici măcar voiajor, ca Iohannis.

După dulapocrație, avem o nicușorocrație, adică o pahonțocrație liasavonelică din care, efectiv, scapă cine poate.

Iar la Ilie-Valahie e și mai grav. Încuiat economic, omul e clar în filmul mesianic. E cel chemat, alesul salvării poporului român. Indispensabilul. Practic, izmana politicii românești. Nu se mai poate fără Ilie-Valahie.

Bref, bolojanismul este un fanatism de sectă, iar Ilie e gurul său.

Cu asemenea salvatori ai națiunii și cu câinele de companie care pozează în câine de pază te mai miri că vlahii rămân pe buza junkului. Ceea ce firește că nu-i deranjează. Atenție, popor sever provocat cognitiv, atenție, popor festivalier!

La urma urmei, ăștia-s ăia pe care i-a făcut la portofel până și Vîntu, care acum îi învață cât de rea e Europa, că nu te mai lasă să furi ca-n codrul fondului național de investiții. Aveau turcii vorba lor, masiv adoptată și la români: hai sictir!

Instituțiile de stat sunt masiv căpușate, Bolojan vede doar șobolanii roșii, galbenii sunt OK, criminalii se plimbă în pasul ștrengarului și garcii românești nu sunt în stare să-i întrebe de sănătate, educația e moartă și neîngropată și cadavrul i s-a descompus într-un moment sublim de lirică bacoviană, și pentru toate acestea de vină sunt Macron și Ursula și cine li se mai spune inteligențelor fragile pe tik-tok.

Dar niciodată, nici măcar o singură dată!, rrromânii verzi ai lui Nenea. Ca să vezi! Parol!

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