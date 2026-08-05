Arestat într-o vilă de lux din apropierea Barcelonei

Emin Muqa Kulic a fost capturat sâmbătă, 1 august, în urma unei operațiuni desfășurate în comun de polițiile din Spania și Suedia. Tânărul de 21 de ani a fost găsit într-o locuință individuală situată într-un cartier rezidențial exclusivist din Sitges, în regiunea Garraf, în apropiere de Barcelona.

Potrivit publicațiilor SVT Nyheter și El Periódico, proprietatea îi aparține lui Jonas Falk, supranumit „Pablo Escobar al Suediei”, condamnat recent la nouă ani de închisoare pentru trafic de cocaină. Autoritățile suedeze credeau că fugarul se ascundea în Mexic, însă acesta locuia de mai multe luni în Spania.

Emin Muqa Kulic era pe lista celor mai periculoși fugari ai Europol

În vârstă de doar 21 de ani, Emin Muqa Kulic figura din luna mai pe lista celor mai căutați fugari ai Europol. El este suspectat că a participat la aproximativ 20 de infracțiuni violente comise în vara anului 2024, inclusiv omoruri, tentative de omor, atacuri armate și atentate cu bombă.

Anchetatorii susțin că aceste atacuri aveau scopul de a destabiliza alte grupări criminale din Suedia și de a provoca și confruntări sângeroase între bande rivale.

Mâna dreaptă a liderului rețelei Dalen

Potrivit autorităților, Kulic este considerat mâna dreaptă a lui Mikael Tenezos, cunoscut sub porecla „Grecul”, liderul rețelei criminale Dalen.

Tenezos a fost arestat în Mexic în toamna anului 2025 și extrădat ulterior în Suedia.

Rețeaua Dalen, cunoscută și sub numele de Dalennätverket, este considerată una dintre cele mai violente organizații criminale din Suedia. Gruparea este implicată în trafic de droguri, trafic de arme și extorcare și este principalul rival al rețelei Foxtrot. Cele două organizații se află într-un conflict deschis din 2022, luptând pentru controlul pieței drogurilor din Suedia. Rivalitatea dintre ele a provocat zeci de crime, atentate cu bombă și atacuri armate în mai multe orașe suedeze.

Autoritățile judiciare suedeze au emis deja un mandat european de arestare pentru Emin Muqa Kulic și solicită extrădarea acestuia, în timp ce spaniolii urmează să decidă asupra cererii de predare către Suedia.

Recent, un alt fugar periculos aflat pe lista Europol a fost prins de autoritățile mexicane. Este vorba despre János Balla, un cetățean maghiar urmărit internațional pentru trafic de droguri. Bărbatul era dat în urmărire printr-o alertă roșie de Interpol.

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