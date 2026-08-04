De ce România riscă penalități financiare uriașe

Unul dintre cele mai critice aspecte este legat de Jalonul 114, care se referă la legislația decarbonizării. „Modificarea retroactivă a regulilor încalcă principiul ireversibilității reformelor din Regulamentul (UE) 2021/241”, explică Dragoș Pîslaru. Acest jalon a fost deja considerat îndeplinit de Comisia Europeană, iar România a primit miliarde de euro pentru investiții ca urmare a acestuia.

Reversibilitatea acestui jalon ar duce la penalități financiare mult mai mari decât cele anticipate pentru Jalonul 119a în cuantum de 972 milioane de euro. Acest jalon este coordonat de Ministerul Energiei și vizează reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic.

„Măsurile pompieristice ale PSD și AUR în domeniul energiei pun în pericol jaloane PNRR care vor costa România 1,7 miliarde de euro” – acuză și senatorul USR Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat și membru al Comisiei pentru energie a camerei superioare a Parlamentului.

Blocarea fondurilor europene va afecta grav proiectele de infrastructură, spitale și școli

Amendamentele adoptate generează riscul de blocare a cererilor de plată viitoare din PNRR. România nu va mai putea depune Cererea de Plată nr. 5, pentru care toate condițiile erau deja îndeplinite, și nici cererea finală nr. 6. „Blocarea fondurilor europene va afecta grav proiectele de infrastructură, spitale și școli”, subliniază Pîslariu.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat încă din aprilie că de aceste fonduri depind „o bună parte” a construcției de autostrăzi (Autostrada Moldovei, de exemplu), școli și spitale, lucrări de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice.

„Pentru a încasa acești bani europeni, ne-am angajat să facem reforme și să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane. Până în vară mai avem câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a transmis Bolojan.

Pe lângă pierderile financiare, această decizie ar putea avea efecte devastatoare asupra reputației României. Agențiile de rating ar putea emite evaluări negative, iar credibilitatea țării ar fi afectată. „Este o diferență uriașă între a negocia tehnic cu Comisia Europeană și a adopta legi retroactive care anulează reforme deja plătite”, avertizează Dragoș Pîslariu.

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