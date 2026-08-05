Selly a explicat în mediul online că echipa sa de organizare folosește un sistem strict de monitorizare a accesului. La festival activează o echipă specială, care verifică permanent modul în care își desfășoară activitatea agenții de pază.

Selly: „Tocmai am dat afară un om de la pază”

Ghinionul agentului de securitate a fost că a acceptat banii chiar în fața unuia dintre acești observatori.

„Tocmai am dat afară un om de la pază. Noi avem o echipă de spotteri care verifică ce face paza, dacă iau bani pe sub mână ca să bage oameni în locație. Omul ăsta fix în fața unui spotter s-a nimerit. Ghinionul lui, a luat 100 de lei de la un tânăr ca să îl bage la festival”, a relatat Selly conform Spynews.

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Selly: „De ce ai da 100 de lei unui agent de pază, dacă biletul este mai ieftin?”

Dincolo de abaterea gravă a angajatului, un alt aspect l-a lăsat mască pe vlogger. Tânărul care a vrut să intre la festival a plătit mai mult decât ar fi dat pe un bilet oficial. În plus, casa de bilete se afla la doar câțiva metri distanță.

„Nu înțeleg o chestie. Biletul e 79 de lei. Se poate cumpăra online sau de la o gheretă aflată la trei metri de locul unde s-a întâmplat totul. De ce ai da 100 de lei unui agent de pază, dacă biletul este mai ieftin?”, s-a întrebat retoric influencerul.

Totodată, Selly le-a atras atenția celor care încearcă să apeleze la astfel de metode că își asumă un risc uriaș fără niciun beneficiu real.

„Nici nu ai brățară. Dacă dai 100 de lei la agentul de pază să te bage, poți fi dat afară oricând dacă te vede cineva că nu ai brățară. Nu ai nicio siguranță că rămâi acolo”, a conchis Selly.

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