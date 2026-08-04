Intervenție directă pe piața carburanților, pe fondul crizelor internaționale

Declanșarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și fluctuațiile agresive ale pieței internaționale a petrolului au condus la o creștere accelerată a prețurilor la pompă în România. Pentru a stopa efectul de cascadă asupra tuturor lanțurilor economice și pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor, statul a introdus un pachet special de măsuri.

Noul cadru legal permite declararea stării de criză pe piața petrolieră și aduce instrumente concrete pentru temperarea prețurilor. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și introducerea unei contribuții de solidaritate aplicate marilor companii din sectorul petrolier. Totodată, pentru a securiza consumul intern, s-a decis interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei.

TVA de 9% pentru locuințe

A doua lege promulgată de președinte aduce vești importante pentru piața imobiliară și pentru cetățenii aflați în proces de achiziție a unei locuințe. Actul normativ prelungește până la data de 30 septembrie termenul în care locuințele pot fi cumpărate aplicând cota redusă de TVA de 9%.

Măsura vine să elimine costurile suplimentare neprevăzute pentru cumpărătorii ale căror dosare au fost întârziate de atacul cibernetic recent de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele care au încheiat precontracte pentru achiziția de locuințe până la data de 31 iulie 2025 vor putea finaliza toate procedurile legale fără a fi afectate de o eventuală majorare a cotei de TVA.

Prin aceste intervenții legislative, președintele a transmis că prioritatea absolută în perioadele de instabilitate trebuie să rămână protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor și asigurarea unui climat economic funcțional.

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