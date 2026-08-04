Pentru Realitatea Plus, iulie a fost prima lună în care „vedeta” Călin Georgescu a lipsit din programele postului. (Decizia suspendării aparițiilor lui Georgescu a fost luată pe 29 iunie.) A fost o decizie cu pierderi asumate de televiziune. 

În iulie, audiența medie a Realității Plus la nivel național a fost de 58.610 telespectatori pe minut, conform măsurătorilor Kantar Media, în scădere cu 29.300 de persoane față de luna precedentă. Este cea mai mare pierdere de audiență de pe piața TV. Ratingul a fost mai mic cu 33% față de luna anterioară, iar televiziunea a coborât de pe locul 7 în clasamentul național (iunie) pe locul 8 (iulie).

S-ar putea invoca faptul că pierderea se datorează în principal vremii călduroase, care i-a alungat pe fanii televiziunii. Însă consultând sondajul de audiență din iulie 2025, se constată că, în urmă cu exact un an, ratingul lunar al Realității Plus a fost de 113.120 de telespectatori pe minut. Atunci, Realitatea era pe val. Valul Georgescu. Astfel, fără Călin Georgescu, audiența Realitatea Plus este mai mică cu 48,2%. Practic, ratingul mediu s-a redus la jumătate. Fără Georgescu, Realitatea Plus este o televiziune de pluton în sondajele de audiență.

Un alt eveniment care a marcat luna iulie l-au reprezentat meciurile din fazele finale ale Campionatului Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, transmise de Antena 1. Vârfurile de audiență realizate de televiziune nu au reușit să pună în pericol supremația PRO TV.

La nivel național, Antena 1 a avut un rating mediu de 358.100 de telespectatori pe minut (la nivelul întregii zile), mult în urma PRO TV, care a înregistrat o medie de 455.870 de persoane pe minut. Ambele televiziuni au pierdut audiență comparativ cu luna iunie: Antena 1 (-29.250 de persoane), respectiv PRO TV (-11.790). Totuși, Antena 1 se poate consola cu un rating bun la nivel urban: 225.080 de telespectatori pe minut, foarte aproape de marele său rival, care a avut 233.060.

În iulie, România TV și Antena 3 CNN au desfășurat o amplă campanie de linșaj mediatic împotriva premierului Ilie Bolojan. În fiecare seară, l-au tocat mărunt. Nu doar pe premier, ci și pe vicepremierul Oana Gheorghiu și pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru. Retorica agresivă adoptată în luna iulie nu s-a tradus în câștiguri de audiență: România TV a pierdut 13.770 de persoane față de iunie, iar Antena 3 CNN, 8.250. Ambele televiziuni au rămas bine înfipte în ierarhia audienței naționale, cu 178.820, respectiv 110.130 de telespectatori pe minut.

Nicio televiziune de știri nu a înregistrat creșteri de audiență, în ciuda evenimentelor care au avut loc în iulie: dronele care au pătruns pe teritoriul României, Summitul NATO de la Ankara, furtunile severe de la începutul lunii, conflictul din Orientul Mijlociu, incendiile masive din Europa sau vizitele lui Nicușor Dan la Kiev și Paris. Oricum, președintele nu este om de rating, ci, mai degrabă, o oportunitate de a trage un pui de somn în fața televizorului.

Digi24 a pierdut 7.610 telespectatori față de iunie, ajungând la un rating mediu de 57.990 de persoane pe minut și amenințând poziția, aflată în declin, a Realității Plus. 

B1 TV a înregistrat o scădere mai ușoară, de doar 1.480 de persoane, având un rating de 30.280 de telespectatori pe minut, superior celui al televiziunii publice TVR 1 (28.520). În iulie, TVR 1 a ocupat locul 17 în clasamentul audienței naționale.

Digi Sport 1 a avut cea mai mare creștere de audiență comparativ cu iunie (+25.200 de persoane), grație debutului sezonului fotbalistic intern.

Într-o lună în care știrile și dezbaterile n-au mai reușit să mobilizeze telespectatorii, divertismentul și sportul au rămas principalul motor al audiențelor TV.

Audiențele principalelor televiziuni în luna iulie, la nivel național 

TeleviziuneaNumărul de telespectatori pe minut
PRO TV455.870
Antena 1358.100
Kanal D273.990
România TV178.820
Antena 3 CNN110.130
Antena Stars70.660
Happy Channel70.100
Realitatea Plus58.610
Digi 2457.990
DigiSport 153.050
Film Cafe46.020
Pro Cinema34.560
AMC34.550
Acasă30.510
B1TV30.280
Prima TV29.210
TVR 128.520

Sursa: Kantar Media, ARMADATA SRL   

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
GSP.RO
Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul.ro
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
România a scăpat doar pentru câteva luni de junk
Financiarul.ro
România a scăpat doar pentru câteva luni de junk
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
ObservatorNews.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
GSP.ro
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului
KanalD.ro
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
Fanatik.ro
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei