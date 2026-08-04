Pentru Realitatea Plus, iulie a fost prima lună în care „vedeta” Călin Georgescu a lipsit din programele postului. (Decizia suspendării aparițiilor lui Georgescu a fost luată pe 29 iunie.) A fost o decizie cu pierderi asumate de televiziune.

În iulie, audiența medie a Realității Plus la nivel național a fost de 58.610 telespectatori pe minut, conform măsurătorilor Kantar Media, în scădere cu 29.300 de persoane față de luna precedentă. Este cea mai mare pierdere de audiență de pe piața TV. Ratingul a fost mai mic cu 33% față de luna anterioară, iar televiziunea a coborât de pe locul 7 în clasamentul național (iunie) pe locul 8 (iulie).

S-ar putea invoca faptul că pierderea se datorează în principal vremii călduroase, care i-a alungat pe fanii televiziunii. Însă consultând sondajul de audiență din iulie 2025, se constată că, în urmă cu exact un an, ratingul lunar al Realității Plus a fost de 113.120 de telespectatori pe minut. Atunci, Realitatea era pe val. Valul Georgescu. Astfel, fără Călin Georgescu, audiența Realitatea Plus este mai mică cu 48,2%. Practic, ratingul mediu s-a redus la jumătate. Fără Georgescu, Realitatea Plus este o televiziune de pluton în sondajele de audiență.

Un alt eveniment care a marcat luna iulie l-au reprezentat meciurile din fazele finale ale Campionatului Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, transmise de Antena 1. Vârfurile de audiență realizate de televiziune nu au reușit să pună în pericol supremația PRO TV.

La nivel național, Antena 1 a avut un rating mediu de 358.100 de telespectatori pe minut (la nivelul întregii zile), mult în urma PRO TV, care a înregistrat o medie de 455.870 de persoane pe minut. Ambele televiziuni au pierdut audiență comparativ cu luna iunie: Antena 1 (-29.250 de persoane), respectiv PRO TV (-11.790). Totuși, Antena 1 se poate consola cu un rating bun la nivel urban: 225.080 de telespectatori pe minut, foarte aproape de marele său rival, care a avut 233.060.

În iulie, România TV și Antena 3 CNN au desfășurat o amplă campanie de linșaj mediatic împotriva premierului Ilie Bolojan. În fiecare seară, l-au tocat mărunt. Nu doar pe premier, ci și pe vicepremierul Oana Gheorghiu și pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru. Retorica agresivă adoptată în luna iulie nu s-a tradus în câștiguri de audiență: România TV a pierdut 13.770 de persoane față de iunie, iar Antena 3 CNN, 8.250. Ambele televiziuni au rămas bine înfipte în ierarhia audienței naționale, cu 178.820, respectiv 110.130 de telespectatori pe minut.

Nicio televiziune de știri nu a înregistrat creșteri de audiență, în ciuda evenimentelor care au avut loc în iulie: dronele care au pătruns pe teritoriul României, Summitul NATO de la Ankara, furtunile severe de la începutul lunii, conflictul din Orientul Mijlociu, incendiile masive din Europa sau vizitele lui Nicușor Dan la Kiev și Paris. Oricum, președintele nu este om de rating, ci, mai degrabă, o oportunitate de a trage un pui de somn în fața televizorului.

Digi24 a pierdut 7.610 telespectatori față de iunie, ajungând la un rating mediu de 57.990 de persoane pe minut și amenințând poziția, aflată în declin, a Realității Plus.

B1 TV a înregistrat o scădere mai ușoară, de doar 1.480 de persoane, având un rating de 30.280 de telespectatori pe minut, superior celui al televiziunii publice TVR 1 (28.520). În iulie, TVR 1 a ocupat locul 17 în clasamentul audienței naționale.

Digi Sport 1 a avut cea mai mare creștere de audiență comparativ cu iunie (+25.200 de persoane), grație debutului sezonului fotbalistic intern.

Într-o lună în care știrile și dezbaterile n-au mai reușit să mobilizeze telespectatorii, divertismentul și sportul au rămas principalul motor al audiențelor TV.

Audiențele principalelor televiziuni în luna iulie, la nivel național

Televiziunea Numărul de telespectatori pe minut PRO TV 455.870 Antena 1 358.100 Kanal D 273.990 România TV 178.820 Antena 3 CNN 110.130 Antena Stars 70.660 Happy Channel 70.100 Realitatea Plus 58.610 Digi 24 57.990 DigiSport 1 53.050 Film Cafe 46.020 Pro Cinema 34.560 AMC 34.550 Acasă 30.510 B1TV 30.280 Prima TV 29.210 TVR 1 28.520

Sursa: Kantar Media, ARMADATA SRL

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