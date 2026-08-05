Artista este una dintre cel mai bine cotate de la noi, a fost foarte sexy și în același timp elegantă, optând pentru două outfituri roz, care au făcut senzație pe scena din Bacău. Vedeta a făcut declarații emoționante despre tatăl ei, care s-a stins din viață recent.

„Mi-am amintit de vremurile în care am venit cu el de mânuță, el a avut grijă de mine de mică și încredere în mine pentru că contează mult să ai pe cineva care să creadă în tine. Indiferent de tot ce spuneau alții, el a crezut în steaua mea, și-a dat și cămașa de pe el și ultimul bănuț din buzunar mi-l dădea mie ca să am bani de cheltuială unde plecam.

Loredana Groza la Island- bacauIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Au făcut niște sacrificii fantastice pentru ca eu să pot să îmi împlinesc acest vis. Și au trăit prin mine visul acesta.

Cred că e mare lucru să pot să îi spun acuma postum că îl iubesc și că mi-e tare dor de el. În fiecare zi e cu mine și în fiecare zi mă gândesc la el și recunosc, în fiecare zi îmi scapă câte o lacrimă pentru că e foarte greu fără tată.

E foarte greu să fii cumva semiorfan. O mai am pe mama, dar e ca și cum îți lipsește o aripă!”, a spus Loredana Groza pentru Click.

Loredana Groza, cu elicopterul la un eveniment

Loredana ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu apariții spectaculoase, fie că este vorba de concerte, evenimente private sau pur și simplu onorează invitații. Cu toate acestea, zilele recente, artista a bifat o premieră. A aterizat cu elicopterul fix la filmările pentru Masterchef 2026.

Nu este pentru prima dată când Loredana zboară cu un elicopter. De-a lungul timpului a apelat la acest mijloc de transport pentru a ajunge mai repede de la un recital la altul. Însă este pentru prima dată când ajunge la filmările pentru un show televizat. Loredana a venit cu elicopterul pe platourile de filmare de la Masterchef România, fiind întâmpinată de cei trei chefi.

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