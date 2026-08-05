Produsul vândut de Kaufland cu doar 26,99 lei pe care orice șofer trebuie să îl aibă în mașină

În oferta valabilă în perioada 5-11 august 2026, Kaufland a inclus un produs de 26,99 lei pe care toși românii trebuie să îl aibă în mașină ca să nu ia amendă. Produsul este redus de la 72,99 lei.

Mai exact, este vorba despre trusa sanitară auto Carmax, un obiect indispensabil în dotarea autoturismelor. În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că un șofer nu are trusa sanitară auto, cunoscută și drept „trusa de prim ajutor”, atunci acesta riscă amenzi de până la 1.080 de lei.

este vorba despre trusa sanitară auto Carmax, un obiect indispensabil în dotarea autoturismelor. Sursa foto: captură catalog Kaufland

Ce alte produse pentru mașină vinde Kaufland la reducere

În perioada 5-11 august 2026, Kaufland vinde și alte produse pentru mașină cu reduceri de până la 70%. În catalogul promoțional, retailerul a inclus și:

PALOMA Odorizant auto (diverse arome, 1 buc): 3,99 lei (redus de la 8,99 lei, -55%);

OTOM Huse scaune auto (negru-gri, 11 piese, 1 set): 249,00 lei (redus de la 517,55 lei, -51%);

Lichid estival pentru parbriz (5 L, 1 buc): 3,49 lei (redus de la 6,99 lei, -50%);

Spray de stingere incendii (600 ml, 1 buc): 21,99 lei (redus de la 42,69 lei, -48%).



Tot în această săptămână, Kaufland scoate la vânzare și produse pentru organizare și unele electrice pentru casă:

DRABEST Scară cu 3 trepte (aluminiu, max. 125 kg, 1 buc): 109,00 lei (redus de la 219,00 lei, -50%)

PARKSIDE PERFORMANCE Ciocan combi 20V (energie de percuție 3 J, max. 4700 min⁻¹, max. 950 min⁻¹, diametru găurire 13/24 mm, include accesorii, 1 buc): 199,00 lei (redus de la 399,00 lei, -50%)

PARKSIDE PERFORMANCE Mașină de înșurubat și găurit 20V (cuplu max. 60 Nm, 21 niveluri de cuplu, include geantă de transport, 1 buc): 129,00 lei (redus de la 239,00 lei, -46%)

PARKSIDE PERFORMANCE Mașină de găurit și înșurubat percuție 20V (cuplu max. 150 Nm, turație 0-550 / 0-2200 min⁻¹, percuții 35.200 min⁻¹, trepte cuplu 25+1, 1 buc): 219,00 lei (redus de la 399,00 lei, -45%)

PARKSIDE PERFORMANCE Freză multifuncțională 20V (adâncime frezare 35 mm, cursă 40 mm, tije 6/8 mm, mod frezare unghiulară, include accesorii și cutie, 1 buc): 219,00 lei (redus de la 389,00 lei, -43%)

Raft metalic (5 polițe de lemn, 90x40x180 cm, max. 175 kg/poliță, 1 buc): 89,99 lei (redus de la 149,00 lei, -39%)

Scară pliabilă cu 3×7 trepte (aluminiu, max. 150 kg, 1 buc): 349,00 lei (redus de la 499,00 lei, -30%).

Recent, Kaufland a anunțat că testează în România și abonamentele pentru locurile de parcare. Serviciul este disponibil într-un supermarket din București, iar abonamentul lunar ajunge la 400 de lei, în timp ce pentru trei luni șoferii plătesc 1.125 de lei.

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