Cum a apărut ideea revoluționară a tinerilor olandezi

Un mușchi special, capabil să absoarbă particulele fine, să reducă zgomotul și să răcorească atmosfera, este soluția inovatoare propusă de start-upul olandez Respyre. Compania cultivă un tip unic de mușchi care crește direct pe beton, transformând insulele de căldură urbană în oaze verzi.

Totul a început acum câțiva ani, când o mare companie de infrastructură feroviară a cerut ajutorul specialiștilor de la Universitatea Tehnică din Delft pentru a găsi o metodă de a preveni creșterea spontană a mușchiului pe beton.

În loc să respingă fenomenul, doi profesori universitari au propus o abordare inversă: „ce-ar fi dacă betonul ar fi realizat special pentru a favoriza creșterea mușchiului?”.

Așa a intrat în scenă Auke Bleij, pe atunci student la Facultatea de Tehnologie Civilă din Delft. Inspirat de potențialul acestei idei, el a văzut o oportunitate de a transforma structurile de beton plictisitoare în oaze urbane.

Tinerii au încercat să realizeze un beton special pentru creșterea mușchiului

Împreună cu Adil Aarouss, Bleij a înființat Respyre, companie care își propune să schimbe fața orașelor și să reducă poluarea din orașe.

„Mușchiul este ideal pentru acest scop. Crește pe suprafețe verticale, captează particule fine și ajută la răcirea zonelor urbane care se supraîncălzesc vara din lipsa vegetației”, explică Aarouss pentru Volkskrant.nl.

Olandezii au dezvoltat o tehnologie specială prin care să lipească mușchiul de beton

Pentru ca mușchiul să se prindă de beton, start-upul olandez Respyre a dezvoltat o tehnologie unică bazată pe un tip special de beton bioreceptiv și o acoperire hidrofilă.

„Cele mai multe acoperiri sunt hidrofobe, dar noi aveam nevoie de una care să atragă și să rețină umezeala”, explică Aarouss. Acoperirea, care conține spori de mușchi, este esențială pentru germinarea acestora și fixarea lor pe suprafața betonului.

Procesul nu a fost lipsit de provocări. „Am testat multe formule, dar uneori, după doar o lună, mușchiul începea să se desprindă sau nu se prindea deloc. Alteori, apa se evapora prea repede”, povestește Aarouss.

După numeroase încercări, echipa a găsit formula ideală: un biopolimer biodegradabil care poate fi aplicat rapid pe suprafețe mari, chiar și prin pulverizare.

„Tratăm uneori suprafețe de peste 600 de metri pătrați, deci timpul de aplicare este crucial”, spune el.

Ce au arătat testele efectuate pe speciile de mușchi

Până acum, Respyre a inițiat 26 de proiecte pe o suprafață totală de 4.500 de metri pătrați. Mușchiul nu doar că reduce temperatura zidurilor cu până la 8 grade Celsius, dar captează și particulele fine, îmbunătățind calitatea aerului. În plus, are și un efect de izolare fonică, ceea ce îl face ideal pentru zonele urbane aglomerate.

„Mușchiul este inteligent. Își deschide frunzele când este umed și intră în stare de repaus în perioadele de secetă”, explică Aarouss. Pentru a menține eficiența în condiții de secetă extremă, pereții de mușchi sunt dotați cu un sistem simplu de irigare.

Echipa Respyre a selectat 12 tipuri diferite de mușchi, fiecare cu caracteristici unice. Printre acestea se numără „permanenții”, care pot rezista până la 10 ani, „coloniștii”, care se răspândesc, apoi dispar, și „nomazii”, care se mișcă liber.

„Lucrăm în etape: începem cu coloniștii și nomazii, iar mai târziu, permanenții preiau controlul”, spune Aarouss. După un deceniu, când permanenții se usucă, ciclul începe din nou.

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