Coloana densă de fum toxic produsă de arderea substanțelor periculoase a fost vizibilă de la kilometri distanță.

Alarmarea inițială a fost înregistrată în jurul orei locale 21:23, ca un incendiu obișnuit. Cu toate acestea, rapiditatea cu care s-au extins flăcările la instalații a obligat autoritățile să ridice succesiv nivelul de alertă până la gradul trei.

Primele date din anchetă arată că focul a izbucnit într-o zonă secundară a fabricii și s-a propagat rapid către unul dintre reactoarele chimice principale.

Mobilizare uriașă și alertă de substanțe periculoase

Sistemul de intervenție a mobilizat zeci de echipaje ale pompierilor din mai multe zone metropolitane, printre care Quilicura, Ñuñoa, Santiago, Conchalí-Huechuraba, San Bernardo și Maipú. Din cauza profilului companiei afectate — operatorul chimic Panimex, specializat în producția de plastifianți, anhidridă ftalică și acid fumaric —, la fața locului a fost trimisă de urgență și o echipă specializată Hazmat.

Misiunea reprezentanților Hazmat este de a gestiona riscurile chimice majore și de a împiedica extinderea dezastrului la alte facilități industriale din vecinătate.

Direcția Regională Metropolitană Senapred a dispus evacuarea preventivă a 20 de angajați de la uzina Panimex, alături de zeci de muncitori de la o filială vecină a companiei Codelco.

Pentru a facilita accesul autospecialelor și pentru a proteja populația de substanțele toxice eliberate în atmosferă, autoritățile au închis complet circulația pe autostrada Ruta 5 Nord în zona afectată.

Salvatorii continuă lupta cu flăcările la această oră, menținând un monitorizat strict asupra containerelor cu substanțe periculoase rămase în incintă.

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