Creșterea populației, o problemă globală

Populația globală a crescut de la aproximativ 2 miliarde de oameni în anii 1920 la 8,3 miliarde în 2026, iar rata actuală de creștere este de 0,85% pe an. Creșterea demografică, combinată cu un consum excesiv de resurse, a dus deja la pierderi semnificative ale biodiversității, schimbări climatice și degradarea mediului. „Impactul nostru colectiv asupra ecosistemelor planetei a devenit copleșitor și nesustenabil”, au scris cercetătorii.

Un aspect alarmant evidențiat de studiul menționat este că locuitorii țărilor cu venituri mari consumă, în medie, de 13 ori mai multă energie pe cap de locuitor decât cei din statele cu venituri mici. Acest consum inegal contribuie semnificativ la amplificarea problemelor de mediu și la epuizarea resurselor planetei.

Soluția: reducerea treptată a populației

În studiul lor, oamenii de știință propun o soluție radicală, dar graduală: reducerea populației globale la jumătate în decurs de două secole. Spre deosebire de scenariile apocaliptice din filme precum „Avengers: Infinity War”, unde un personaj fictiv reduce instantaneu populația universului pentru a combate suprapopularea, cercetătorii susțin o abordare „blândă și justă”.

„Cea mai bună speranță a noastră de a asigura un viitor sustenabil și dezirabil la nivel mondial este de a ajuta la încetarea creșterii populației și la inversarea acesteia în mod blând și just, moderând în același timp impactul pe cap de locuitor”, afirmă autorii studiului.

Exemple de succes și beneficii anticipate

Un exemplu invocat este statul indian Kerala, care a reușit să își limiteze creșterea populației prin măsuri precum îmbunătățirea educației, emanciparea femeilor, promovarea căsătoriilor întârziate și accesul extins la planificarea familială voluntară. Aceste măsuri au transformat Kerala dintr-unul dintre cele mai sărace state ale Indiei într-unul dintre cele mai prospere.

Reducerea treptată a populației ar putea genera multiple beneficii, susțin cercetătorii. Printre acestea se numără „recuperarea habitatului și conservarea speciilor sălbatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor poluanți, reducerea conflictelor pentru resurse și reducerea sărăciei la nivel global”. De asemenea, economiile ar putea înregistra o creștere a bunăstării, inclusiv o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor, a salariilor reale și a participării la activitatea profesională.

O lume sustenabilă este posibilă

Cercetătorii subliniază că o populație mai mică ar contribui la protejarea patrimoniului natural al planetei, inclusiv a biodiversității și a climei. „O populație mai modestă – care ar reduce treptat populația la 4 miliarde până în 2200 – ar proteja patrimoniul natural al Pământului, inclusiv habitatele sale sălbatice, speciile sălbatice și clima sa. O astfel de lume este la îndemâna noastră”, conchid aceștia.

În final, studiul atrage atenția asupra faptului că problemele globale de mediu sunt „cauzate de oameni, nimic altceva”, iar schimbarea cursului actual este esențială pentru a asigura un viitor sustenabil pentru generațiile următoare.

România se confruntă cu o scădere dramatică a populației în următoarele decenii, conform unui raport ONU. Până în anul 2100, țara noastră ar putea pierde 8,1 milioane de locuitori, într-un scenariu mediu de evoluție demografică.

Totuși, conform raportului ONU, doar șapte țări europene vor avea o populație mai mare în 2100 comparativ cu 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE