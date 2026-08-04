1.000 de euro pe săptămână

Bibury, satul căruia revista Forbes i-a acordat titlul de „cel mai frumos din lume”, a strâns o avere în 2025 doar din amenzile aplicate turiștilor care au parcat ilegal.

Agenții autorității locale au dat amenzi de peste 53.000 de euro, aproximativ 1.000 de euro pe săptămână, după ce faima satului a atras atât de mulți turiști încât viața de zi cu zi a localnicilor a devenit „un coșmar”, relatează The Independent.

Bibury este satul despre care poetul Willam Morris a scris că este „cel mai frumos din Anglia”, iar Împăratul japonez Hirohito l-a descris drept „un loc sacru”. Totuși, faima satului cu 627 de locuitori a atins un vârf atunci când revista Forbes i-a acordat titlul de „cel mai frumos sat din lume” în 2025.

De atunci, satul cunoscut pentru șirul său de case de țesători din secolul al XVII-lea și pentru pajiștile sale de lângă apă, nu a mai fost la fel.

Un sătean s-a plâns că un turist a trecut cu mașina peste piciorul lui

Turiștii au venit valuri în mica localitate și nu au ținut cont de lipsa parcărilor. Și-au lăsat mașinile pe marcajele cu linii galbene duble, în fața caselor localnicilor sau pe trotuare.

Tensiunile între localnici și turiști au crescut, iar un sătean s-a plâns chiar că un turist a trecut cu mașina peste piciorul lui, după un conflict privind un loc de parcare. Un altul a povestit că un șofer a devenit agresiv după ce i-a cerut să-și mute mașina din fața casei lui.

Localnicii sunt revoltați

Consiliul Comitatului Gloucestershire a decis să lanseze o amplă campanie de verificări la parcări. Astfel, în 2025 au fost aplicate 651 de amenzi, față de doar 28 în 2019.

Amenzile sunt de 70 de lire sterline (81 de euro), reduse la jumătate dacă sunt plătite în maximum două săptămâni. Așa se face că municipalitatea a strâns 45,570 de lire sterline (53.145 de euro) într-un an, echivalentul a 3,797 de lire sterline pe lună (4.428 de euro), circa 876 de lire sterline (1.021 de euro) pe săptămână.

„Realitatea este că mulți dintre vizitatori nu țin aproape deloc cont de localnici. Noi, ca sat, ne confruntăm cu problema oamenilor care, după ce fac efortul de a ajunge la Bibury, caută apoi oriunde pot să parcheze. Iar dacă nu găsesc un loc unde pot parca legal, îi vedem lăsând mașinile pe trotuare sau pe marcajele cu linii galbene duble. Din acest motiv, satul are nevoie de controale pentru a ne asigura că drumurile rămân accesibile vehiculelor de urgență și că sunt sigure pentru pietoni”, a explicat Craig Chapman, președintele Consiliului Local.

Se ia în calcul introducerea parcării cu plată

Totuși, banii strânși din amenzi nu acoperă costul de 4.000 de lire sterline/lună pentru activitatea de control. Astfel, autoritățile intenționează să introducă parcarea cu plată pentru 24 de locuri pe strada The Street din sat. Sunt analizate două variante: 7 lire sterline pentru două ore, în perioada martie-octombrie, sau 6 lire sterline.

Taxele, stabilite prin comparație cu cele practicate în alte „locații cu un număr mare de vizitatori”, ar putea aduce până la 218.880 de lire sterline pe an, potrivit Consiliului Comitatului Gloucestershire, și ar genera un profit de până la 360.680 de lire sterline după patru ani.

De asemenea, o zonă pietonală din centrul satului, folosită anterior pentru parcarea autocarelor, urmează să devină permanentă. Barierele rutiere temporare vor fi înlocuite cu structuri mai potrivite pentru cadrul istoric al localității.

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