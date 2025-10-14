Ardeiul iute Cayenne – un aliat neașteptat

Un exemplu este ardeiul iute Cayenne, care conține capsaicină, un compus activ studiat pentru efectele sale asupra metabolismului și controlului apetitului. Cercetările arată că acesta poate accelera temporar producția de căldură a organismului, fenomen cunoscut ca termogeneză, și poate reduce pofta de mâncare, facilitând menținerea unui deficit caloric.

O metaanaliză a 15 studii clinice randomizate a arătat că suplimentarea cu ardei iute a dus la o ușoară reducere a greutății corporale, a IMC-ului și a circumferinței taliei. Specialiștii avertizează însă că efectele sunt modeste și că dozele folosite în studii sunt adesea mai mari decât cele folosite în rețetele obișnuite.

Cum să-l integrezi în dieta zilnică

Ardeiul Cayenne poate fi folosit în supe, tocănițe, legume la cuptor, preparate la wok sau chiar salate crude, pentru a adăuga aromă fără calorii suplimentare. De asemenea, poate fi combinat cu ciocolată neagră sau alte ingrediente dulci pentru a echilibra gustul.

Specialiștii recomandă utilizarea condimentului ca parte a unei strategii mai largi pentru pierderea în greutate, nu ca soluție unică. Este important să se respecte cantitățile recomandate și să se discute cu un medic sau nutriționist înainte de suplimentarea cu doze concentrate, mai ales pentru persoanele cu probleme digestive sau afecțiuni gastroesofagiene.

Recomandări Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

Sfaturi suplimentare pentru o pierdere sănătoasă în greutate

Mese echilibrate: Includeți proteine, fibre și grăsimi sănătoase la fiecare masă și gustare pentru a vă menține sătul mai mult timp.

Includeți proteine, fibre și grăsimi sănătoase la fiecare masă și gustare pentru a vă menține sătul mai mult timp. Proteine crescute: Aproximativ 20-30% din caloriile zilnice ar trebui să provină din proteine pentru a susține senzația de sațietate.

Aproximativ 20-30% din caloriile zilnice ar trebui să provină din proteine pentru a susține senzația de sațietate. Fibre suficiente: Acestea încetinesc digestia și ajută la controlul apetitului.

Acestea încetinesc digestia și ajută la controlul apetitului. Somn de calitate: Lipsa somnului poate crește pofta de mâncare și poate reduce energia pentru activitate fizică.

Adoptarea acestor obiceiuri simple, combinate cu o dietă variată și echilibrată, poate sprijini atingerea și menținerea unei greutăți sănătoase pe termen lung, fără a depinde de „soluții miraculoase”.

Condimentele dau gust și savoare oricărui preparat culinar. Indiferent de forma lor, mirodenii uscate sau plante medicinale proaspete, ierburile aromatice sunt folosite de sute de ani pentru aroma și proprietățile lor importante. Află care sunt cele mai bune 50 de condimente și mirodenii pe care le poți adăuga în mâncare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE