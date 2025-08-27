Rezultatele studiului

Cercetătorii au analizat datele a aproape 16.000 de adulți cu vârsta peste 19 ani, participanți la programul National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Ei au comparat aportul de proteine animale și vegetale cu riscul de deces din diverse cauze.

Studiul a arătat că un consum mai ridicat de proteine animale nu este asociat cu o creștere a mortalității. Din contră, datele indică o reducere semnificativă a deceselor cauzate de cancer în rândul persoanelor care au inclus mai multe proteine animale în dietă.

Profesor Stuart Phillips, coordonatorul cercetării, a explicat: „Există multă confuzie în jurul proteinelor – cât să consumăm, de unde să le luăm și ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung. Acest studiu aduce mai multă claritate și îi ajută pe oameni să ia decizii informate, bazate pe dovezi”.

Metodologia studiului

Pentru a asigura precizia rezultatelor, cercetătorii au utilizat metode de analiză avansate. Acestea includ modelarea multivariată Markov Chain Monte Carlo (MCMC) și tehnica Institutului Național de Cancer (NCI).

Aceste instrumente au permis o estimare mai realistă a consumului alimentar pe termen lung. Ele au redus influența variațiilor zilnice în alimentație.

Proteina și bolile cardiovasculare

Analiza nu a găsit nicio asociere între consumul de proteine și riscul de deces din cauze cardiovasculare. Acest lucru este valabil atât pentru proteinele animale, cât și pentru cele vegetale.

Ambele tipuri de proteine pot fi incluse într-un model alimentar sănătos. Totuși, proteinele animale par să ofere un efect protector în ceea ce privește mortalitatea provocată de cancer.

Implicații pentru sănătate

Deși studiile observaționale nu pot demonstra o legătură directă de cauzalitate, ele oferă indicii importante. Acestea contribuie la formularea unor recomandări practice pentru sănătate.

Yanni Papanikolaou, cercetător principal, a declarat: „Când analizăm atât datele observaționale, cât și cercetarea clinică, devine clar că atât proteinele animale, cât și cele vegetale contribuie la sănătate și longevitate”.

