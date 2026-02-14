De la design interior la șantier

„Întotdeauna mi-au plăcut moda, designul, arhitectura. Niciodată nu m-am gândit că voi lucra în domeniul comerțului”, a declarat Zen Stewart pentru CNBC Make It.

După absolvirea facultății de design, Stewart a schimbat mai multe direcții profesionale. A lucrat ca DJ, în retail, bijuterii, vânzări și telemedicină. Nimic nu părea să i se potrivească pe deplin.

„Știam în adâncul sufletului meu că altceva era acolo pentru mine”, spune ea.

Zen Stewart, de la design interior la lucrări electrice Foto: Captură TikTok Zen.Volts

Concediată din cauza tehnologiei, a ales o meserie greu de înlocuit de AI

Momentul decisiv a venit când a fost concediată dintr-un job în care programa rute pentru lucrători din domeniul sănătății.

Noile programe software au redus nevoia de personal uman.

„Ideea de a deveni electrician nici nu mi-a trecut prin minte până când nu am început să fiu concediată din locuri de muncă pe care le consideram bune”, spune Stewart, care a început să caute cariere care „nu vor fi înlocuite de inteligența artificială în curând”.

A ales domeniul electric pentru că „existau multe modalități de a avansa și multe modalități prin care să câștige mai mulți bani”, dar și pentru că îi oferea șansa de a lucra manual, păstrând în același timp o latură creativă.

Când le-a spus prietenilor și familiei că vrea să devină electrician, „a fost un șoc”, spune ea.

„Este foarte diferit de lucrurile pe care le făceam până atunci”.

43.000 de dolari câștigați în 2025 ca electrician debutant

În 2025, din august până în decembrie, Stewart a câștigat aproximativ 43.000 de dolari din lucrări electrice, la care se adaugă venituri din rețelele sociale.

Tânăra spune că pe viitor își dorește să-și crească veniturile, să scape de datorii și să își cumpere o casă.

S-a alăturat Frăției Internaționale a Lucrătorilor Electricieni în august 2025, atrasă de beneficii precum asigurare medicală solidă, sprijin financiar pentru școlarizare și acces mai facil la locuri de muncă. Cotizația sindicală este de aproximativ 57 de dolari pe lună.

„A fost un șoc cultural imens”

Programul ei începe devreme. De cele mai multe ori lucrează opt ore pe zi, uneori chiar 10, de luni până vineri. Ziua începe la 4.30 sau 5 dimineața.

„A fost un șoc cultural imens, pentru că nu eram obișnuită să mă trezesc în zori”, spune ea.

„Dar după ce am intrat în ritmul lucrurilor, mi-a plăcut foarte mult”.

O altă provocare este faptul că activează într-un domeniu dominat de bărbați.

„Da, mă simt în siguranță și protejată, dar de multe ori, pentru că sunt femeie, simt că trebuie să mă dovedesc mai mult”.

Deși spune că intențiile colegilor sunt bune, uneori simte nevoia să le reamintească: „E în regulă, m-am descurcat. Adică, pot să o fac singură”.

Planuri

În prezent, Zen Stewart lucrează în domeniul electric comercial și se pregătește pentru examenul de ucenicie.

După finalizarea uceniciei, își dorește să obțină licența de muncitor calificat, care îi va permite să lucreze fără supraveghere în medii rezidențiale, comerciale și industriale.

Pe termen lung, vrea să învețe „cum să-și conducă propria echipă” și „să fie responsabilă de un întreg șantier”. De asemenea, speră să călătorească și să lucreze în diferite state, activitate care poate fi mai profitabilă.

Deși nu crede că inteligența artificială va înlocui muncitorii calificați prea curând, admite că tehnologia începe să își facă loc și în construcții.

„Cred cu tărie că inteligența artificială va ocupa un loc în construcții”, spune ea.

„Fiecare zi este diferită”

Pe rețelele sociale, Stewart își documentează parcursul profesional pentru a inspira și alte persoane.

„M-am gândit că, dacă aș putea să-mi exprim perspectiva asupra vieții mele de zi cu zi, aș putea să-i atrag și pe alții către această meserie”, spune ea.

Celor care ezită, le transmite un mesaj clar: „Nu lăsați lipsa de experiență să vă oprească”.

Cel mai mult îi place că „fiecare zi este diferită” și că poate „vedea lucrurile de la început până la sfârșit” – de la un teren gol până la o clădire finalizată.

„Apoi, faptul că pot aprinde luminile și văd cum totul prinde viață, cred că este atât de satisfăcător”.

În viitor, Stewart speră să construiască o casă de la zero.

„Încă am acel spirit creativ. Acest spirit este încă foarte viu și activ în viața mea”, spune ea.

Un alt tânăr de 23 de ani, din SUA, a renunțat la facultate și a construit o afacere de 250.000 $.

Tinerii sunt tot mai atrași acum de meseriile pentru care nu este nevoie de diplomă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE