Uniunea Europeană încearcă să devină mai autonomă în industriile strategice, însă în prezent depinde în continuare în mare măsură de lanțurile de aprovizionare din China pentru tehnologii esențiale tranziției verzi.

Interdicția UE scumpește proiectele și blochează deciziile de finanțare

Comisia Europeană a blocat în luna mai finanțarea europeană pentru invertoarele provenite din așa-numitele „țări cu risc ridicat”, inclusiv China, invocând motive de securitate.

Invertoarele sunt componente indispensabile în sistemele solare, eoliene și de stocare a energiei în baterii, iar China furnizează aproximativ 70% din invertoarele folosite în Europa.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și datată 7 iulie, se arată că 36 de companii și investitori au avertizat că restricționarea invertoarelor chinezești va afecta extinderea capacităților solare și eoliene în țările din Europa Centrală – inclusiv România – și de Est.

Aceste state sunt deja în urma țărilor mai bogate din Europa Occidentală în procesul de renunțare la combustibilii fosili.

„Există riscul încetinirii, iar pe unele piețe chiar al blocării tranziției energetice în întreaga regiune”, au scris reprezentanții din industrie.

Aceștia au avertizat că producția europeană nu este încă suficientă pentru a înlocui componentele chinezești, ceea ce va duce la costuri mai mari și întârzieri ale proiectelor.

În plus, lipsa de claritate privind modul în care UE va aplica interdicția „blochează deciziile de finanțare în întreaga regiune”.

Reuters: România, Cehia și Grecia, printre cele mai afectate țări

Compania de consultanță Wood Mackenzie estimează că, în perioada 2026-2030, restricțiile impuse de UE vor obliga aproximativ 14% dintre proiectele solare europene și 12% dintre instalațiile de stocare a energiei, care ar fi folosit probabil invertoare chinezești, să găsească furnizori alternativi. Printre piețele cele mai afectate se numără România, Cehia și Grecia.

În loc să limiteze furnizarea de echipamente din China, companiile au cerut UE să introducă reguli care să restricționeze accesul producătorilor străini la invertoarele instalate în rețeaua electrică europeană.

Invertoarele pot fi accesate de la distanță de producător, de exemplu pentru actualizări de software.

Unii oficiali europeni au declarat însă că o astfel de abordare este puțin probabil să ofere o protecție suficientă împotriva unor eventuale interferențe.

Recent, Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin pentru România, în valoare de 150 de milioane de euro, destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice. Măsura, notificată de autoritățile române, urmărește instalarea unor sisteme de stocare de cel puțin 2.174 MWh până la 31 decembrie 2030.