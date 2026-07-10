Maia Sandu organizează consultări pentru desemnarea unui nou premier

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, organizează vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie, negocieri cu grupurile parlamentare pentru a desemna un nou candidat la funcția de prim-ministru.

Demersul vine după ce premierul Alexandru Munteanu și-a înaintat demisia pe 3 iulie, la doar opt luni de la preluarea mandatului, relatează publicația din Republica Moldova News Maker și portalul de știri News.ro.

Majoritatea partidelor din opoziție refuză să participe

Deși invitațiile oficiale au fost transmise către toate partidele parlamentare, cele mai multe formațiuni din opoziție au anunțat că nu vor participa la negocierile inițiate de șefa statului.

Printre acestea se numără Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Partidul Socialiștilor (PSRM) și Blocul „Alternativa”.

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, fost președinte al Republicii Moldova, a declarat că partidul său refuză invitația întrucât susține organizarea de alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale.

„Noi dorim soluții clare și democratice pentru criza politică, iar acestea vin doar prin alegeri”, a precizat Voronin.

De asemenea, socialiștii conduși de fostul președinte Igor Dodon au anunțat că nu vor participa la discuții, iar Blocul „Alternativa”, din care fac parte și deputații Mișcării Alternative Naționale (MAN), a refuzat la rândul său să ia parte. Liderul MAN, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a explicat că formațiunea sa nu vede utilitatea acestor negocieri, în absența unei majorități parlamentare favorabile.

„Democrația Acasă” cere dezbateri publice

Partidul unionist „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a adoptat o poziție diferită, anunțând că va merge la Președinție, dar cu anumite condiții.

„Dacă doamna președintă va binevoi să se coboare din turn și să vorbească cu presa, cu cetățenii și să răspundă la întrebările presei, o invităm și îi spunem „bun venit”. Dar dacă în urma consultărilor va fi publicat pe site-ul Președinției un video scurt de 30 de secunde, fără sunet, fără dezbaterile care au loc în urma acestor consultări, noi, fracțiunea «Democrația Acasă», nu o să participăm la acest circ”, a declarat deputatul Alexandru Verșinin, potrivit sursei citate mai sus.

PAS domină Parlamentul Republicii Moldova, dar caută consens

În acest context, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și care deține 55 din cele 101 mandate din Parlament, analizează posibilii candidați pentru funcția de premier.

Președintele PAS și al Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că partidul ia în considerare atât propuneri interne, cât și externe. Printre numele vehiculate se numără ministrul Educației, Dan Perciun, și antreprenorul Vasile Tofan.

„Lista este suficientă pentru a oferi un candidat bun, cu un mesaj foarte clar. Obiectivul și misiunea candidatului noi deja am formulat-o: integrarea europeană. Toate țintele pe care ni le-am propus – 2028-2030 – stau în picioare”, a declarat Grosu, conform News.ro.

Interimatul este asigurat de Eugeniu Osmochescu

Până la numirea oficială a unui nou prim-ministru, funcția este asigurată, în regim de interimat, de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, responsabil de economie și digitalizare.

Consultările convocate de Maia Sandu sunt decisive pentru viitoarea direcție a guvernării, având în vedere că PAS are majoritate absolută, însă opoziția fragmentată și refuzurile de a participa complică procesul decizional.

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