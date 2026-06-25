Ambii părinți erau acasă

Spre deosebire de alte cazuri dramatice, nu a fost vorba despre un copil uitat de părinți. Micuțul a scăpat de sub supraveghere, a urcat singur în vehiculul lăsat neîncuiat și a rămas captiv din cauza sistemelor de siguranță ale autoturismului, relatează La Gazette.

Conform detaliilor oferite de procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras, întreaga familie se afla la domiciliu în momentul în care s-a produs nenorocirea. Totul s-a derulat într-un interval critic de numai 45 de minute. Mama dormea în casă alături de cel de-al doilea copil al cuplului, un bebeluș de 18 luni.

Băiețelul de 3 ani trebuia, de asemenea, să doarmă. Tatăl lucra în spatele casei, într-o magazie amenajată în grădină.

„A început să țipe din răsputeri”

Copilul s-a trezit, a ieșit nevăzut din casă și s-a urcat pe bancheta din spate a mașinii parcate la soare. Odată intrat, mecanismul de siguranță pentru copii (care blochează deschiderea portierelor din interior) l-a împiedicat pe micuț să mai poată ieși.

La scurt timp, când au realizat dispariția, părinții au început căutările. Mama a fost cea care l-a zărit pe geamul mașinii și, conform martorilor, „a început să țipe din răsputeri”, alertând vecinii.

„Mama a început să țipe, iar strigătele ei au alertat un șofer de autobuz care se afla într-o stație, în fața casei. Șoferul a sărit peste poarta casei și a venit în ajutorul copilului, acordându-i primele manevre de resuscitare”, a declarat Julien Bachard, primarul orașului Saint-Gratien.

„Au venit foarte mulți oameni, alertați de țipetele mamei. Nu se mai oprea, în timp ce șoferul de autobuz îi făcea copilului masaj cardiac împreună cu tatăl. Apoi mama ne-a cerut tuturor să ieșim din curte când au sosit echipajele de salvare”, a povestit o vecină.

Din păcate, după mai bine de 30 de minute de manevre de resuscitare cardiacă, medicii au fost nevoiți să declare decesul cauzat de un șoc termic masiv.

Anchetă pentru ucidere din culpă

Temperaturile exterioare din acea zi depășeau pragul canicular, ceea ce înseamnă că în interiorul unui vehicul închis complet, temperatura poate să sară de 60-70 de grade Celsius în mai puțin de o jumătate de oră.

Autoritățile franceze au deschis imediat o anchetă penală pentru ucidere din culpă, o procedură standard în astfel de cazuri, pentru a se stabili cu exactitate gradul de neglijență.

De asemenea, a fost dispusă o autopsie. Mama copilului, aflată într-o stare avansată de șoc, a avut nevoie de internare de urgență la spital.

Această nouă tragedie vine la doar câteva zile după un incident similar petrecut în localitatea Carpentras (Vaucluse), unde alți doi copii, de 2 și 4 ani, au murit în mașina familiei. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că micuții ar fi fost uitați în vehicul.

Cea mai caldă noapte înregistrată vreodată

Franța traversează un val de căldură fără precedent, meteorologii anunțând depășirea mai multor recorduri istorice de temperatură pe întreg teritoriul țării.

Din păcate, canicula extremă a dus deja la pierderi de vieți omenești și perturbă grav infrastructura critică a statului, transmite publicația franceză Le Figaro. Fenomenul meteorologic extrem a obligat autoritățile să ia măsuri de urgență inclusiv în sectorul energetic, unde trei reactoare nucleare civile au fost temporar oprite pentru a preveni supraîncălzirea sistemelor.

Agenția meteorologică națională, Météo-France, a anunțat oficial că noaptea de miercuri spre joi a devenit cea mai caldă noapte înregistrată vreodată de când se fac măsurători în această țară. Indicatorul termic național al temperaturilor minime a atins valoarea record de 22 grade Celsius, spulberând precedentul record istoric de 21,6 grade Celsius, care fusese stabilit cu doar două zile înainte.

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