Copiii au fost găsiți în stop cardio-respirator

Tragedie în orașul Carpentras, departamentul Vaucluse din sudul Franței, unde doi copii cu vârste de 2 și 4 anișori au fost găsiți fără viață în mașina mamei.

Nenorocirea s-a produs luni, 22 iunie, în jurul prânzului, pe fondul temperaturilor extreme provocate de valul de caniculă care afectează țara.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, mașina era parcată în garajul locuinței familiei în momentul în care cei doi copii au fost descoperiți.

Parchetul din Carpentras a anunțat că, deocamdată, cauzele exacte ale decesului nu au fost stabilite, însă ipoteza unui deces provocat de temperaturile ridicate este analizată cu prioritate.

„Cauzele morții urmează să fie stabilite, însă pista caniculei este privilegiată”, a declarat procurorul din Carpentras, Hélène Mourges, pentru AFP.

La momentul descoperirii, cei doi copii se aflau în stop cardio-respirator.

Micuții ar fi fost uitați în mașină

Potrivit postului ICI Vaucluse, anchetatorii analizează posibilitatea ca cei doi băieți să fi fost uitați în autoturismul familiei. Mama copiilor a fost preluată de echipajele de urgență și, potrivit procurorului, nu a fost încă audiată din cauza stării sale.

O anchetă a fost deschisă și a fost încredințată Poliției Naționale din Carpentras, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

Departamentul Vaucluse se află sub cod portocaliu de caniculă începând de luni dimineață, de la ora 06:00. În momentul producerii tragediei, temperaturile din zonă se apropiau de 37 de grade Celsius.

Căldură „fără precedent”: alerta roșie extinsă marți în 54 de departamente, pentru 39 de milioane de francezi

Temperaturile au continuat să crească în Franța luni, 22 iunie. 49 de departamente au fost sub alertă roșie de căldură extremă la prânz. Évelyne Dhéliat, șefa serviciului meteo TF1-LCI, a declarat că marți și miercuri temperaturile vor fi mai ridicate decât luni.

„Putem vedea că mâine (marți n.r.), temperaturile vor fi cu siguranță mai ridicate decât astăzi și probabil și miercuri. Înregistrăm un vârf de caniculă pentru aceste trei zile ”, a transmis specialista la TF1 Info.

Météo-France a extins din nou avertizarea de val de căldură, descriind-o drept „un val de căldură excepțional în toată țara, cu un nivel de severitate care s-ar putea apropia de cel din august 2003”. 54 de departamente sunt sub alertă roșie pentru marți, în timp ce alte 35 sunt sub alertă portocalie.

Conform unui calcul AFP, alerta roșie va afecta marți aproape 39 de milioane de francezi. Dintre aceștia, 4,3 milioane au peste 75 de ani.

Citește și: Temperaturi de peste 36 de grade Celsius în România spre sfârșitul săptămânii. Prognoza meteo ANM în perioada 23 iunie-19 iulie 2026

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Viva.ro
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.RO
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
Politică 08:30
Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
Ce urmează după respingerea Guvernului Veștea în Parlament. Procedura constituțională
Politică 07:59
Ce urmează după respingerea Guvernului Veștea în Parlament. Procedura constituțională
Parteneri
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Adevarul.ro
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Octavian Popescu, fostul favorit al lui Gigi Becali, salariu uluitor la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Octavian Popescu, fostul favorit al lui Gigi Becali, salariu uluitor la FCSB. Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții

Monden

Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Exclusiv
Stiri Mondene 22 iun.
Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 22 iun.
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ObservatorNews.ro
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.ro
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Mediafax.ro
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Guvernul Veștea a picat la vot. A strâns doar 207 voturi
Redactia.ro
Guvernul Veștea a picat la vot. A strâns doar 207 voturi
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
Politică 08:30
Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
Ce urmează după respingerea Guvernului Veștea în Parlament. Procedura constituțională
Politică 07:59
Ce urmează după respingerea Guvernului Veștea în Parlament. Procedura constituțională
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Cum îi afectează, de fapt, pe fotbaliștii români noile reguli FIFA privind transferurile. Cazurile Borza, Tavi Popescu sau Rareș Ilie
Fanatik.ro
Cum îi afectează, de fapt, pe fotbaliștii români noile reguli FIFA privind transferurile. Cazurile Borza, Tavi Popescu sau Rareș Ilie
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi