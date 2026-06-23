Copiii au fost găsiți în stop cardio-respirator

Tragedie în orașul Carpentras, departamentul Vaucluse din sudul Franței, unde doi copii cu vârste de 2 și 4 anișori au fost găsiți fără viață în mașina mamei.

Nenorocirea s-a produs luni, 22 iunie, în jurul prânzului, pe fondul temperaturilor extreme provocate de valul de caniculă care afectează țara.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, mașina era parcată în garajul locuinței familiei în momentul în care cei doi copii au fost descoperiți.

Parchetul din Carpentras a anunțat că, deocamdată, cauzele exacte ale decesului nu au fost stabilite, însă ipoteza unui deces provocat de temperaturile ridicate este analizată cu prioritate.

„Cauzele morții urmează să fie stabilite, însă pista caniculei este privilegiată”, a declarat procurorul din Carpentras, Hélène Mourges, pentru AFP.

La momentul descoperirii, cei doi copii se aflau în stop cardio-respirator.

Micuții ar fi fost uitați în mașină

Potrivit postului ICI Vaucluse, anchetatorii analizează posibilitatea ca cei doi băieți să fi fost uitați în autoturismul familiei. Mama copiilor a fost preluată de echipajele de urgență și, potrivit procurorului, nu a fost încă audiată din cauza stării sale.

O anchetă a fost deschisă și a fost încredințată Poliției Naționale din Carpentras, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

Departamentul Vaucluse se află sub cod portocaliu de caniculă începând de luni dimineață, de la ora 06:00. În momentul producerii tragediei, temperaturile din zonă se apropiau de 37 de grade Celsius.

Căldură „fără precedent”: alerta roșie extinsă marți în 54 de departamente, pentru 39 de milioane de francezi

Temperaturile au continuat să crească în Franța luni, 22 iunie. 49 de departamente au fost sub alertă roșie de căldură extremă la prânz. Évelyne Dhéliat, șefa serviciului meteo TF1-LCI, a declarat că marți și miercuri temperaturile vor fi mai ridicate decât luni.

Pour lundi 22 juin 2026 :

🔴49 départements en vigilance rouge

🟠40 départements en vigilance orange



Pour mardi 23 juin 2026 :

🔴54 départements en vigilance rouge

🟠35 départements en vigilance orange



Restez prudents et informés : https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/4RGpaO0Q3v — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 22, 2026

„Putem vedea că mâine (marți n.r.), temperaturile vor fi cu siguranță mai ridicate decât astăzi și probabil și miercuri. Înregistrăm un vârf de caniculă pentru aceste trei zile ”, a transmis specialista la TF1 Info.

Météo-France a extins din nou avertizarea de val de căldură, descriind-o drept „un val de căldură excepțional în toată țara, cu un nivel de severitate care s-ar putea apropia de cel din august 2003”. 54 de departamente sunt sub alertă roșie pentru marți, în timp ce alte 35 sunt sub alertă portocalie.

Conform unui calcul AFP, alerta roșie va afecta marți aproape 39 de milioane de francezi. Dintre aceștia, 4,3 milioane au peste 75 de ani.

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