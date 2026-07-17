Fetița de doar 7 ani a ajuns în stare gravă la spitalul din Salonic

Fetița, grav rănită în accident, a fost inițial transportată la Spitalul General din Halkidiki cu leziuni severe la nivelul toracelui și fracturi femurale.

Din cauza stării critice, a fost transferată de urgență la Spitalul Papageorgiou din Salonic, unde, în timpul nopții, a suferit două intervenții chirurgicale realizate de echipe de chirurgi pediatrici și ortopezi. Potrivit presei elene, în dimineața zilei de 16 iulie, fetița a fost mutată intubată la Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Ippokrateio din Salonic, unde continuă să fie monitorizată.

Cum s-a petrecut accidentul în care a murit familia din Republica Moldova

Conform Poliției rutiere din Polygyros, accidentul s-a produs când autoturismul condus de tatăl de 35 de ani al familiei, sub circumstanțe încă investigate, a intrat în coliziune frontală cu un autocisternă condusă de un șofer grec de 44 de ani. Impactul a fost devastator: mama de 28 de ani și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl a fost transportat în stare critică la Spitalul General din Polygyros, unde a decedat câteva ore mai târziu.

„Ieri (15 iulie 2026), în jurul orei 18.20, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, la kilometrul 28,6, un autoturism condus de un cetățean străin în vârstă de 35 de ani s-a ciocnit frontal cu o autocisternă condusă de un bărbat în vârstă de 44 de ani.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului, o femeie de 28 de ani și un bebeluș au decedat, iar un copil minor a fost rănit. Ancheta pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului este în desfășurare”, se arată într-un comunicat al Poliției elene, citat de presa din Salonic.

Mama, tatăl și bebelușul nu au mai putut fi salvați

Pentru a extrage victimele dintre resturile mașinii, a fost nevoie de intervenția echipajelor de pompieri, care au folosit echipamente speciale.

Opt pompieri cu trei autospeciale au participat la operațiune. Mama și bebelușul au fost scoși fără semne vitale, iar tatăl și fetița au fost transportați de urgență la spital de echipajele de ambulanță. Personalul medical al Centrului de Sănătate din Agios Nikolaos a încercat resuscitarea bebelușului, însă, din păcate, fără succes.

Fetița de 7 ani este singura supraviețuitoare a accidentului

Familia din Republica Moldova se afla în Grecia pentru o vacanță care s-a transformat într-un coșmar. Singura supraviețuitoare, fetița de 7 ani, continuă să lupte pentru viața ei, în timp ce circumstanțele tragediei sunt analizate de autorități.

Șoferul autocisternei a scăpat nevătămat, iar ancheta continuă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Accidentul în care a fost implicată familia de moldoveni amintește de un alt incident tragic, petrecut pe o autostradă din nordul Greciei, anul trecut. Trei persoane au murit carbonizate pe autostrada Egnatia din Grecia, în timp ce mergeau spre portul din care urmau să ia feribotul spre insula Thassos.

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