Imagini cu Inna la Nibiru. Artista s-a deghizat și s-a distrat în mijlocul mulțimii. „Ei habar nu aveau”

Inna, prezentă la festivalul lui Selly, a ales să renunțe pentru câteva momente la imaginea de vedetă și s-a deghizat pentru a putea petrece alături de participanți fără să atragă atenția.

Pentru a putea petrece câteva momente liniștită printre oameni, la festivalul organizat de Selly, Inna a apelat la un mic truc. Ea a purtat o șapcă pe cap și o bandană la gură, legată la spate, pentru a nu fi recunoscută ușor.

„M-am distrat puțin sub acoperire. Ei habar n-aveau”, a scris Inna în descrierea imaginilor publicate pe rețelele sociale.

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INNA este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste române, cu un succes uriaș atât în țară, cât și peste hotare.

De la Turcia și până în America, fanii ei vin la concerte și cântă vers cu vers hituri precum „Hot”, „Amazing” sau „Deja Vu”, melodii care au propulsat-o pe scena internațională încă din vremurile în care piesele în limba engleză erau mai puțin populare în România.

Totuși, puțini știu că INNA nu este chiar numele său real. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, cântăreața a dezvăluit că pe numele său adevărat se numește Elena Alexandra Apostoleanu. Sub acest nume, INNA a cucerit inimile fanilor cu vocea sa suavă și cu energia pieselor dance care au devenit emblematice pentru cariera sa.

Pe 16 iulie s-a deschis cea mai mare destinație de distracție din Europa, locul în care iubitorii de muzică se pot întâlni cu artiștii preferați. Stațiunea Nibiru și festivalul de divertisment este fondat de Selly, în Costinești. Stațiunea este deschisă timp de 46 de zile consecutive, în perioada 16 iulie – 30 august 2026.