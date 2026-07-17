„Am avut o vestă de protecție în plus și o cască”

Întrebat direct despre modul în care au fost organizate măsurile de siguranță pe parcursul deplasării într-o zonă de conflict, președintele a mărturisit că s-a lăsat în totalitate pe mâna specialiștilor din cadrul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), dezvăluind și echipamentele suplimentare pe care le-a primit:

„Nu ştiu să evaluez. Eu cred că SPP este profesionist. Eu am avut o vestă de salvare, în fine, o vestă de protecţie în plus şi o cască în plus.”

Șeful statului a profitat de ocazie pentru a demonta o percepție publică legată de stilul său de lucru, explicând că delegarea sarcinilor către experți este o regulă de bază în mandatul său, mai ales când vine vorba despre propria siguranță:

„Ştiţi că lumea zice că eu nu deleg. Dimpotrivă, eu deleg foarte mult. Când mă urc în avion, am încredere în pilot. Acum, am avut încredere în serviciu. Au fost nenumăraţi lideri occidentali aici. În capul meu, mi-am zis: Ei au supravieţuit, eu voi supravieţui. Nu e treaba mea, e treaba SPP-ului. Nu am avut niciun fel de emoţie.” Șeful statului a dezvăluit și că mașina oficială care i-a transportat la tren pe parcursul nopții nu dispunea de conexiune la internet.

De la preluarea mandatului, în urmă cu puțin peste un an, Nicușor Dan a efectuat deja aproximativ 30 de vizite externe.

„Cred că e important ca oamenii să înţeleagă că munca asta pe extern nu e banală. Adică, de la începutul mandatului, acum un an şi puţin, am făcut cam 30 de vizite externe. Fiecare vizită înseamnă un dosar şi trebuie să vezi care sunt mizele pentru România, să pregăteşti 1-2-3-4 discursuri, intervenţii pentru presă, după care sunt în marjă întâlniri bilaterale, pentru care sunt dosare, ce aşteaptă partea respectivă de la România, care sunt interesele României…”

Ce cadou a primit Nicușor Dan în Ucraina

Pe lângă biletul de tren emis de căile ferate din Ucraina, pe care a ales să îl păstreze ca amintire a acestei călătorii , președintele s-a întors de la Kiev și cu un cadou simbolic:

„Mi l-au dat aşa. Ştiţi că mi-au făcut cadou cei de la Căile Ferate Ucrainene un pacheţel de ciocolate mici şi fiecărei ciocolate îi corespunde un tren, iar în viitorul pachet de ciocolată va fi şi trenul nostru, Prietenia Bucureşti-Kiev.”

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