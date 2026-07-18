În realitate, suma încasată corespunde tarifului oficial practicat de RATBV pentru biletul special cu suprataxă.

Potrivit relatării publicate pe Reddit, cei doi ajunseseră în Gara Brașov după aproximativ 24 de ore petrecute pe drum și au cumpărat două bilete de hârtie pentru autobuzul 4.

Aceștia spun că au plătit 20 de lei pe cele două bilete, însă nu știau că acestea trebuie validate imediat după urcarea în mijlocul de transport.

În timpul controlului, cele două bilete au fost considerate nevalabile deoarece nu fuseseră introduse în validator.

Controlorii le-au solicitat câte 200 de lei fiecăruia, iar, potrivit turiștilor, în incident ar fi intervenit și Poliția, după ce le-au fost verificate actele de identitate.

Extrem de obosiți după călătoria lungă, cei doi au decis să achite suma cerută și au coborât din autobuz, întrebând ulterior comunitatea online dacă procedura fusese legală.

„Două femei mai în vârstă s-au urcat în autobuz pentru a controla biletele. Ne-au spus că biletele noastre nu sunt valabile și că amenda este de 200 de lei de persoană. Au sunat și la Poliție și ne-au luat actele de identitate. În acel moment, eram extrem de obosiți, nu mai dormisem de 24 de ore… Am vrut doar să terminăm rapid, așa că le-am plătit 400 de lei cash și am coborât. Am fost escrocați?”, a întrebat, îngrijorat, unul dintre turiști pe forumul amintit.

Ce spun regulile RATBV

Conform regulamentului publicat de RATBV, toate titlurile de călătorie trebuie validate imediat după urcarea în vehicul.

În cazul biletelor de hârtie, acestea trebuie introduse în validator, iar validarea este confirmată printr-un semnal sonor. Fără această operațiune, biletul nu este considerat valabil pentru călătoria respectivă, chiar dacă a fost cumpărat înainte de urcare.

Planul tarifar al operatorului prevede că, în astfel de situații, călătorul poate achita în mijlocul de transport un bilet special cu suprataxă, în valoare de 200 de lei pentru fiecare persoană.

Prin urmare, suma totală de 400 de lei achitată de cei doi turiști corespunde tarifului oficial aplicat de RATBV pentru două persoane aflate în această situație.