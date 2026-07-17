Mașinile sunt interzise în Salzburg atunci când plouă

În Austria, regulile rutiere includ măsuri neobișnuite care pot surprinde turiștii, mai ales în orașul Salzburg. Din iulie până la sfârșitul lunii august, în centrul orașului Salzburg, este interzisă circulația autovehiculelor în zilele ploioase. Aceste restricții obligă șoferii să își parcheze mașinile în zonele periferice.

Austria este una dintre destinațiile preferate ale elvețienilor pentru vacanțe, în special datorită apropierii geografice, conform portalului ceh de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Totuși, cei care aleg să călătorească cu mașina trebuie să respecte regulile rutiere stricte. Un exemplu este limita de alcool în sânge, care este de 0,5‰, iar pentru șoferii începători (cu permis de conducere de mai puțin de doi ani) aceasta scade la 0,1‰.

Șoferii trebuie să știe că depășirea vitezei se sancționează dur

Începând cu 1 martie 2024, autoritățile austriece au introdus sancțiuni dure pentru depășirea vitezei.

„Dacă un șofer este prins conducând cu 60 km/h peste limita legală în oraș sau cu 70 km/h în afara localităților, mașina sa poate fi confiscată pe loc, iar permisul de conducere suspendat”, relatează publicația cehă.

Pe drumurile din Austria se aplică și taxe suplimentare

Austria aplică o taxă de autostradă sub formă de vignietă, similară cu Elveția. Prețul acesteia începe de la 9,30 euro pentru o zi și poate ajunge până la 103,80 euro pentru un an.

Vignieta digitală trebuie achiziționată cu cel puțin 18 zile înainte de utilizare. În plus, există taxe suplimentare pentru anumite tuneluri și segmente de autostradă, cum ar fi A9 Pyhrn și A10 Tauern.

Totuși, unele tronsoane, precum A14 din zona Bregenz, sunt scutite de taxă din decembrie 2019, ceea ce facilitează călătoriile din Zurich spre München fără costuri suplimentare.

Pentru claxonat se aplică o amendă de 70 de euro

Regulile stricte din Austria includ și interdicția de a claxona în anumite localități pe timp de noapte. Spre exemplu, în Viena, claxonatul este interzis în orice moment al zilei.

Încălcarea acestei reguli poate atrage amenzi de până la 70 de euro. În caz de accident, șoferii sunt obligați să completeze un protocol european de accident.

Dacă nu există răniți, poliția nu trebuie să intervină decât în anumite cazuri, însă solicitarea intervenției implică o taxă de 36 de euro, cunoscută sub numele de „taxa de sirenă”.

Regulile pentru transportul copiilor sunt clare în Austria

Austria impune reguli clare pentru transportul copiilor. Cei sub 1,35 metri și sub 14 ani trebuie să fie fixați într-un scaun special. În plus, utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă, cu excepția folosirii unui sistem hands-free. Amenda pentru încălcarea acestei reguli variază între 50 și 70 de euro.

Pentru șoferii de mașini electrice, Austria oferă o infrastructură bine dezvoltată, cu aproximativ 39.000 de puncte de încărcare publice. Potrivit Asfinag, la fiecare 60 de kilometri pe autostrăzi există o stație de încărcare.

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