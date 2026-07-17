Cum se obține carnea vegetală

Spre deosebire de produsele tradiționale destinate vegetarienilor, cum sunt șnițelele clasice din soia uscată care aveau nevoie de multă imaginație pentru a semăna cu carnea, noua generație de carne vegetală își propune o imitare perfectă a experienței senzoriale oferite de carnea de origine animală. Pentru a reuși acest lucru, producătorii parcurg patru etape tehnologice esențiale:

Selecția și combinarea ingredientelor de bază

Totul începe cu o rețetă de origine 100% vegetală. Producătorii nu caută doar să obțină o masă compactă, ci vor o structură care să se comporte identic cu carnea în timpul gătirii. Cele trei elemente de bază sunt:

Sursa de proteine (Baza): Se folosesc plante extrem de bogate în proteine, cum ar fi mazărea galbenă, boabele de soia, fasolea mung, orezul brun sau glutenul de grâu (cunoscut sub numele de seitan). De exemplu, combinarea proteinelor din mazăre cu cele din orez brun oferă o „proteină completă”, conținând toți cei 9 aminoacizi esențiali pe care corpul uman nu îi poate produce singur.

Se folosesc plante extrem de bogate în proteine, cum ar fi mazărea galbenă, boabele de soia, fasolea mung, orezul brun sau glutenul de grâu (cunoscut sub numele de seitan). De exemplu, combinarea proteinelor din mazăre cu cele din orez brun oferă o „proteină completă”, conținând toți cei 9 aminoacizi esențiali pe care corpul uman nu îi poate produce singur. Grăsimile vegetale (Suculența): Pentru ca burgerul să nu fie uscat, se adaugă uleiuri precum cel de rapiță, de floarea-soarelui sau de nucă de cocos. Acestea au rolul de a imita grăsimea animală și de a se topi treptat pe grătar sau în tigaie.

Pentru ca burgerul să nu fie uscat, se adaugă uleiuri precum cel de rapiță, de floarea-soarelui sau de nucă de cocos. Acestea au rolul de a imita grăsimea animală și de a se topi treptat pe grătar sau în tigaie. Lianții naturali (Structura): Pentru ca amestecul să nu se destrame, se folosesc ingrediente de legare sigure și vegetale, cum sunt amidonul, făina de cartofi, fasolea pasată sau aquafaba (apa densă în care a fiert năutul).

Tehnologia de extrudare: Cum se creează textura „ațoasă”

Cea mai mare provocare în crearea cărnii vegetale este obținerea texturii. În mod natural, proteinele vegetale sunt rotunde sau sub formă de granule fine. Carnea de origine animală, în schimb, este formată din fibre musculare lungi, elastice și ațoase.

Pentru a transforma granula în fibră, producătorii folosesc un aparat complex numit extruder. Amestecul umed de proteine este împins printr-un cilindru opunând rezistență, unde este frământat puternic, presat și încălzit la temperaturi controlate. Sub acțiunea combinată a presiunii și a căldurii, moleculele de proteine vegetale se aliniază, se întind și se unesc în fâșii lungi. Acest proces rearanjează structura moleculară a plantelor, oferindu-le acea textură elastică și robustă pe care o simțim atunci când mușcăm dintr-o bucată de pui sau de vită.

Alchimia gustului: Obținerea aromei savuroase

Plantele au adesea un gust pământiu sau amărui. Pentru a masca aceste note și a aduce aroma de friptură, se folosesc tehnici ingenioase de aromatizare:

Extractul de drojdie: Acesta este secretul din spatele gustului profund, bogat și „cărnos”, cunoscut sub numele de umami (al cincilea gust de bază).

Acesta este secretul din spatele gustului profund, bogat și „cărnos”, cunoscut sub numele de umami (al cincilea gust de bază). Condimentele naturale: Usturoiul, ceapa, piperul, fumul lichid natural și sarea completează paleta aromelor.

Usturoiul, ceapa, piperul, fumul lichid natural și sarea completează paleta aromelor. Leghemoglobina de soia (Heme): Aceasta este o moleculă bogată în fier extrasă din plante (similară cu hemoglobina din sângele animal). Ea oferă acel gust metalic specific sângelui și face ca burgerul să își schimbe culoarea în maroniu pe măsură ce se gătește.

Finisarea vizuală și „marmorarea”

Oamenii mănâncă mai întâi cu ochii. De aceea, producătorii folosesc tehnologii avansate pentru a distribui grăsimea vegetală în mod neuniform prin compoziție. Acest lucru creează un efect vizual de „marmorare” (micile inserții albe de grăsime pe care le vedem pe o felie de carne crudă). De asemenea, se folosește suc concentrat de sfeclă roșie sau rodie pentru ca produsul crud să aibă o culoare roșie-sângerie, care devine cenușiu-maronie pe măsură ce este lăsat pe grătar.

Cât de sănătoasă este carnea vegetală? Ce spun experții

Pentru a evalua corect dacă acest produs este benefic pentru sănătate, trebuie să înțelegem un aspect esențial: carnea vegetală nu a fost creată pentru a concura cu o salată verde sau cu o porție de linte fiartă, ci cu carnea roșie și produsele procesate de origine animală (mici, cârnați, burgeri clasici).

Dacă analizăm problema din această perspectivă de înlocuire directă, studiile publicate de instituții de renume, inclusiv o analiză din prestigioasa revistă medicală The Lancet și recomandările de la The Good Food Institute, ne oferă răspunsuri extrem de clare.

Punctele forte: Beneficiile dovedite pentru organism

Scăderea riscului cardiovascular: Bolile de inimă reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial. Studii clinice realizate în 2024 au demonstrat că înlocuirea cărnii de origine animală cu alternative pe bază de plante reduce nivelul colesterolului total și al colesterolului „rău” (LDL). Acest lucru curăță arterele și scade tensiunea arterială.

Bolile de inimă reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial. Studii clinice realizate în 2024 au demonstrat că înlocuirea cărnii de origine animală cu alternative pe bază de plante reduce nivelul colesterolului total și al colesterolului „rău” (LDL). Acest lucru curăță arterele și scade tensiunea arterială. Fără colesterol și cu mai puține grăsimi saturate: Spre deosebire de o chiftea de vită grasă, carnea vegetală are 0 colesterol. Chiar dacă se folosește ulei de cocos, nivelul general de grăsimi saturate nocive rămâne considerabil mai mic decât în carnea animală.

Spre deosebire de o chiftea de vită grasă, carnea vegetală are 0 colesterol. Chiar dacă se folosește ulei de cocos, nivelul general de grăsimi saturate nocive rămâne considerabil mai mic decât în carnea animală. Un aport excelent de fibre: Carnea clasică nu conține absolut deloc fibre. În schimb, produsele pe bază de plante vin la pachet cu fibre alimentare esențiale care ajută la reglarea tranzitului intestinal, oferă o senzație de sațietate prelungită și mențin glicemia stabilă.

Carnea clasică nu conține absolut deloc fibre. În schimb, produsele pe bază de plante vin la pachet cu fibre alimentare esențiale care ajută la reglarea tranzitului intestinal, oferă o senzație de sațietate prelungită și mențin glicemia stabilă. Managementul greutății: Datorită unei densități calorice mai scăzute, carnea vegetală te ajută să consumi mai puține calorii la aceeași cantitate de mâncare în farfurie, fiind un aliat excelent în dietele de slăbire.

Datorită unei densități calorice mai scăzute, carnea vegetală te ajută să consumi mai puține calorii la aceeași cantitate de mâncare în farfurie, fiind un aliat excelent în dietele de slăbire. Excepția din categoria „ultraprocesatelor”: Deși tehnic este catalogată ca aliment ultraprocesat (deoarece trece prin pași industriali și conține aditivi de textură), medicii de la Harvard subliniază că nu trebuie pusă în aceeași categorie cu sucurile acidulate sau chipsurile. Spre deosebire de carnea roșie procesată (mezeluri, bacon), consumul de carne vegetală nu a fost asociat cu un risc crescut de diabet de tip 2 sau cancer.

Riscuri și aspecte la care trebuie să fii atent

Niciun produs nu este perfect, iar carnea vegetală are și ea câteva puncte slabe pe care consumatorii trebuie să le cunoască:

Aportul de sare: Pentru a egala gustul cărnii clasice și pentru conservare, producătorii adaugă destul de multă sare în procesul de fabricație. Totuși, medicii nuanțează această problemă: în viața de zi cu zi, atunci când pregătim o bucată de carne crudă acasă, tindem să o presărăm cu foarte multă sare pe ambele părți, ceea ce înseamnă că, la final, cantitatea totală de sodiu consumată ajunge să fie destul de apropiată în ambele cazuri.

Pentru a egala gustul cărnii clasice și pentru conservare, producătorii adaugă destul de multă sare în procesul de fabricație. Totuși, medicii nuanțează această problemă: în viața de zi cu zi, atunci când pregătim o bucată de carne crudă acasă, tindem să o presărăm cu foarte multă sare pe ambele părți, ceea ce înseamnă că, la final, cantitatea totală de sodiu consumată ajunge să fie destul de apropiată în ambele cazuri. Grăsimile tropicale: Uleiul de cocos adăugat pentru suculență conține grăsimi saturate. Deși sunt mai puțin nocive decât cele de origine animală, medicii recomandă moderație și alegerea brandurilor care folosesc uleiuri de floarea-soarelui, rapiță sau măsline.

Uleiul de cocos adăugat pentru suculență conține grăsimi saturate. Deși sunt mai puțin nocive decât cele de origine animală, medicii recomandă moderație și alegerea brandurilor care folosesc uleiuri de floarea-soarelui, rapiță sau măsline. Aditivii alimentari: Pentru consistență, se folosesc compuși precum metilceluloza (un derivat din fibre vegetale). Deși este un ingredient complet sigur pentru consum, aprobat de toate autoritățile din domeniul siguranței alimentare, industria caută în prezent metode de a reduce numărul de aditivi pentru a obține o etichetă cât mai „curată”.

Tabel comparativ direct: Burger vegetal vs. Burger de vită convențional

(Valori medii estimate și adaptate pentru o înțelegere rapidă, raportate la 100g de produs brut)

Criteriu Nutrițional Burger pe bază de plante Burger de vită convențional (80% macră / 20% grăsime) Impactul direct asupra sănătății tale Calorii Mai puține (cu aproximativ 10-20% mai puține) Mai multe (densitate calorică ridicată) Te ajută să îți controlezi mai ușor greutatea corporală. Colesterol 0 mg (Nu conține deloc) Conține colesterol (din grăsimea animală) Protejează arterele împotriva depunerilor de grăsime. Grăsimi saturate Nivel redus (provenite din uleiuri vegetale) Nivel ridicat (grăsimi animale solide) Menține inima sănătoasă și previne bolile cardiace. Fibre Sursă optimă (asigură o digestie lentă) 0 g (Carnea animală nu are fibre) Îmbunătățește digestia și menține flora intestinală. Sare (Sodiu) Nivel mai ridicat în pachetul cumpărat Nivel mai scăzut în stare crudă Atenție: Carnea de vită se sărează intens la gătire, reducând diferența. Proteine Nivel similar (aprox. 17-20g) Nivel similar (aprox. 19-21g) Ambele variante oferă aceeași susținere pentru mușchi.

Sursa: gfi.org

Merită să facem această schimbare?

Analizând toate datele științifice publicate în ultimii ani, carnea vegetală nu este un aliment miraculos care ar trebui să înlocuiască legumele proaspete din farfuria ta, ci îți permite să te bucuri în continuare de gustul savuros al unui burger suculent, reducând în același timp impactul negativ asupra propriului corp.

Produsele din carne vegetală sunt ideale ca o fază de tranziție. Pentru o persoană obișnuită cu o dietă grea, bazată pe carne, trecerea directă la salate și linte poate fi dificilă. Carnea vegetală oferă o cale de mijloc excelentă pentru a face tranziția către o dietă orientată mai mult spre plante (plant-forward diet).

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