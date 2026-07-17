De la treziri bruște la ora 5 dimineța, până la accidentări ușoare și frici descoperite pe parcurs, vedeta a povestit deschis despre intensitatea filmărilor care vor rula la Antena 1 începând de luni, 20 iulie.

Obișnuită cu rigoarea și controlul din platourile de televiziune, unde coordonează emisiunile în calitate de gazdă, Mirela Vaida a fost nevoită să se lase purtată de un scenariu complet imprevizibil. Dincolo de strălucirea ecranului, vedeta recunoaște că formatul emisiunii nu lasă loc de pregătiri estetice.

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„La Nea Mărin, când te iau pe sus băieții și îți bat la ora 5.00 în ușă și tu ești în pijamale… Păi nu se spune la ce oră te trezești, tocmai ca să nu te pregătești. Că știi cum suntem noi, fetele. Ne aranjăm cu o oră înainte. Nu, nu vor asta. Ei vor să te prindă fix în somnul profund. Te iau pe sus, ești buimacă și după aceea zic: hai! Te duci, nu știi unde te duci, nu știi ce ai de făcut, nu știi la cât termini”, a dezvăluit Mirela Vaida la Observator.

Mirela Vaida: „Mi-am luat extensii, mi-am luat gene… Praful s-a ales”

Alături de actrița Adriana Trandafir, Mirela Vaida a format o echipă ambițioasă, determinată să ducă toate sarcinile la bun sfârșit, în ciuda epuizării fizice. Vedeta a povestit că filmările au avut loc în zona Mangalia, unde au fost puse la munci grele, inclusiv într-o crescătorie de cai și în parcuri de aventură. Din cauza probelor complexe, micile detalii legate de imagine au trecut pe planul secund.

„Am mers la un grajd de cai, la crescătoria de cai de la Mangalia. Ce se poate face într-un grajd de cai? Ne-am dus acolo, vă dați seama că a fost cu baloți de paie, cu treabă, treabă. După aceea, am avut de mers și de făcut curat în niște parcuri de aventură (…). Eu nici nu știam că am rău de înălțime, am aflat acum. După care te duci, eu neștiind să înot, o să vedeți niște tobogane din alea pe mare, chiar în Mangalia, în care trebuia să construiești și să aduni niște bețe… A fost nenorocire, mi-am luat extensii, mi-am luat gene, mi-am luat… Praful s-a ales”, a povestit prezentatoarea TV la Antena 1.

Mirela Vaida: „În televiziune avem impresia că trebuie să controlăm tot. S-a terminat acolo!”

Deși recunoaște că ritmul a fost unul extrem de dur, Mirela Vaida susține că întreaga experiență i-a oferit o doză neașteptată de adrenalină și o detașare necesară de rutina zilnică. Totuși, semnele muncii din real-show s-au resimțit mult timp după oprirea camerelor de filmat.

„Toată senzația asta de necunoscut mi-a dat o adrenalină absolut fantastică și vreau să zic că cele câteva zile în care noi am filmat m-au scos din confort, m-au scos din ceea ce știe lumea despre doamna Mirela. (…) Chestia asta necunoscută te scoate clar din zona de confort, în sensul că noi, venind din televiziune, avem totdeauna impresia că trebuie să controlăm tot. Că uite, noi suntem gazde, știm cine intră, ce intră, ce trebuie să spunem, ce trebuie să întrebăm. S-a terminat acolo!”, a explicat aceasta.

Întrebată cum s-a întors acasă după finalizarea filmărilor, vedeta a concluzionat: „M-am întors zgâriată toată, pe mâini, pe picioare. Deci am avut vreo 3-4 săptămâni, cred, urme și semne”. Ediția emisiunii „Poftiți pe la noi” în care este invitată Mirela Vaida va fi difuzată luni seara la Antena 1.

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