Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”

Nicușor Dan critică ideea alegerilor anticipate în România

În timpul unui interviu acordat vineri seara, președintele Nicușor Dan a criticat dur ideea alegerilor anticipate. Șeful statului este de părere că aceasta nu este soluția pentru a scoate România din criza politică în care țara a intrat după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, la finalul lunii mai.

„Cred că e un subiect total neserios. Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep”, a declarat Nicușor Dan, la Observator.

De ce nu este de acord Nicușor Dan cu ideea alegerilor anticipate

Președintele a explicat că organizarea unor alegeri anticipate ar adânci incertitudinea și nu ar aduce schimbări semnificative.

„În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a completat el.

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Președintele Nicușor Dan atacă politicienii care vor alegeri anticipate în România

Întrebat dacă discuțiile despre alegerile anticipate ar putea fi un instrument de șantaj, Nicușor Dan a catalogat această idee drept nefondată.

„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan. Ăsta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei măcar, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează”, a spus președintele, în interviul de la Observator.

Nicușor Dan a atras atenția asupra faptului că mulți politicieni sunt preocupați mai degrabă de următoarele scrutinuri decât de rezolvarea problemelor actuale ale cetățenilor.

„Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă”, a concluzionat șeful statului.

Aceasta nu este prima dată când președintele își exprimă opinia cu privire la eventuala organizare a alegerilor anticipate în România. Nicușor Dan a declarat recent că nu vede rostul anticipatelor și a explicat că „toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate și spune că aceasta este formula la care s-a recurs în mai multe țări din Europa pentru a scăpa de o criză politică.

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