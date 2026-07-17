România – o piatră de temelie pentru Grupul Renault

Acesta ocupă funcția de CEO al constructorului auto francez Renault Group de la finalul lunii iulie 2025, fiind prima sa vizită în România de la preluarea mandatului. După zilele petrecute la noi în țară pentru a evalua activitățile grupului și a se întâlni cu angajații, François Provost a subliniat vineri, 17 iulie, într-o postare pe LinkedIn, că România își menține statutul de punct strategic pentru Renault și marca Dacia.

„Din 1999, România a fost o piatră de temelie pentru Renault Group și o forță motrice din spatele succesului Dacia. Astăzi, operațiunile noastre din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a precizat CEO-ul Renault Group.

François Provost (în centru), în timpul vizitei în România. Foto: LinkedIn/François Provost

El a explicat, în continuare, că aceste provocări țin atât de motive externe, cât și interne.

„Piața auto din Europa nu și-a revenit încă la nivelul de dinainte de Covid. Reglementările au crescut presiunea asupra accesibilității prețurilor, în timp ce electrificarea accelerează rapid”, a adăugat acesta.

Trei direcții prioritare

François Provost a anunțat trei direcții prioritare pentru uzina Dacia de la Mioveni și centrul de inginerie Renault Technologie Roumanie (RTR).

„În timpul vizitei mele din această săptămână, am stabilit trei priorități clare pentru operațiunile noastre din România:

Creșterea competitivității uzinei de la Mioveni pentru a asigura volumele de producție viitoare.

Accelerarea transformării RTR (Renault Technologie Roumanie) și livrarea următoarei familii Dacia Sandero în doar doi ani.

Restabilirea avântului comercial, susținută de o politică auto puternică și care să sprijine producția locală.

Cunosc amploarea efortului pe care acest lucru îl va cere din partea echipelor noastre și nu îl subestimez”, a precizat el, explicând că pleacă din România „cu încredere”.

„Am văzut un angajament remarcabil în rândul echipelor noastre și, mai presus de toate, o înțelegere comună a eforturilor care urmează. Acest lucru îmi oferă toate motivele să cred în viitorul operațiunilor noastre din România și în succesele pe care le vom construi împreună”, a conchis el.

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