La Watches and Wonders 2026, unde am fost prezent la Geneva, multe branduri au încercat să atragă atenția prin culori, materiale rare sau reinterpretări ale unor modele celebre. Parmigiani Fleurier a venit însă cu ceva mai greu de explicat într-o poză: un cronograf care nu arată ca un cronograf.

Cronograful care… dispare. Parmigiani a lansat la Watches and Wonders 2026 unul dintre cele mai interesante ceasuri ale anului
Foto: Edward Sevrani / Libertatea

În mod normal, un cronograf se recunoaște imediat. Are subcadrane, scale, mai multe indicatoare, butoane laterale și un aer mai tehnic. Este genul de ceas care îți spune de la distanță că poate măsura intervale de timp.

Parmigiani face exact opusul. La repaus, Tonda PF Chronographe Mystérieux arată ca un Tonda PF elegant, cu trei indicatoare, cadran albastru Mineral Blue și textură guilloché „grain dorge”. Nu are subcadrane, nu are o scară vizibilă de cronograf și nu îți dă imediat impresia că ascunde o complicație serioasă. Singurul indiciu este butonul de la ora 7.30, integrat discret pe partea stângă a carcasei.

Aici este, de fapt, partea interesantă. Parmigiani nu a încercat să facă un cronograf mai agresiv, ci unul care păstrează liniștea vizuală a colecției Tonda PF. Este un ceas complicat mecanic, dar care nu vrea să pară complicat.

Cum funcționează mecanismul „misterios”

Funcționarea este spectaculoasă tocmai pentru că pare simplă. La prima apăsare a butonului, indicatoarele cronografului apar și încep măsurarea timpului. La a doua apăsare, cronograful se oprește. La a treia, indicatoarele se realiniază și dispar din nou sub afișajul principal, iar cadranul revine la aspectul curat de ceas cu trei indicatoare.

În spate este însă o arhitectură foarte complexă. Ceasul folosește cinci indicatoare coaxiale, suprapuse în centrul cadranului, și un sistem cu trei ambreiaje: unul vertical și două orizontale. Parmigiani spune că această arhitectură permite pornirea instantanee a cronografului, sincronizarea indicatoarelor și realinierea lor perfectă la resetare.

Pe scurt, este un fel de joc mecanic de apariție și dispariție. Iar pentru cine nu este pasionat de ceasuri, asta poate fi explicația cea mai simplă: ai un cronograf complet, dar ascuns, care apare doar când ai nevoie de el.

Dimensiuni, material și preț

Ceasul are o carcasă de 40 mm din oțel, grosime de 13 mm și bezel zimțat din platină 950, un detaliu specific colecției Tonda PF. Cadranul este Mineral Blue, decorat manual cu guilloché „grain dorge”, iar ceasul vine pe brățară integrată din oțel. Are rezistență la apă de 100 de metri, deci nu este doar o piesă de vitrină, ci și un ceas sport-luxury purtabil.

Mecanismul este noul calibru PF053, automatic, dezvoltat special pentru acest model. Are 362 de componente, 41 de rubine, frecvență de 4 Hz și autonomie de 60 de ore. Prin spatele transparent se vede rotorul din aur roz de 22k, cu finisaje sablate și lustruite, alături de punțile decorate ale mecanismului.

Prețul este de 36.900 CHF, adică intră clar în zona de haute horlogerie. Nu este un cronograf pentru publicul larg, dar nici nu încearcă să fie. Este o piesă pentru cine înțelege diferența dintre un cronograf clasic și o complicație regândită aproape de la zero.

De ce a fost unul dintre ceasurile memorabile de la Geneva

La Watches and Wonders, multe ceasuri sunt frumoase în poze și previzibile în realitate. Parmigiani Tonda PF Chronographe Mystérieux este invers: trebuie văzut în funcțiune ca să înțelegi de ce contează. Ideea nu este că are cronograf, ci că reușește să ascundă complet o complicație care, în mod normal, ocupă tot cadranul.

Pentru un cititor care nu urmărește industria ceasurilor, poate părea doar un alt ceas scump. Pentru pasionați însă, este una dintre lansările tehnice importante ale anului: un cronograf care nu a fost doar redesenat, ci regândit ca mod de afișare și folosire.

