Dronă ucraineană doborâtă de un pilot român deasupra Estoniei. Oficialii baltici acuză bruiajul rusesc

Un avion F-16 românesc aflat într-o misiune NATO a doborât marți o dronă deasupra Estoniei, într-un incident care pare să fie cel mai recent caz în care bruiajul electronic rusesc deviază drone ucrainene cu rază lungă de acțiune spre teritoriul alianței, relatează The Guardian.

Un localnic a declarat pentru postul public estonian ERR că a văzut două avioane de vânătoare, parte a forței NATO care asigură poliția aeriană în statele baltice, zburând în zonă înainte de a auzi o explozie puternică, în urma căreia drona a fost doborâtă. Potrivit acestuia, aparatul s-a prăbușit la aproximativ 30 de metri de cea mai apropiată clădire rezidențială. După analizarea traiectoriei, „am decis că trebuie să o doborâm”, a declarat ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur.

Kievul a cerut scuze Estoniei

Ucraina a cerut scuze și a transmis că nu a intenționat niciodată să folosească spațiul aerian al statelor baltice. „Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neintenționate. Am fost și rămânem într-o cooperare strânsă între instituțiile noastre specializate pentru a ajunge la cauza fiecărui caz și pentru a găsi modalități de prevenire a lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi.

El a acuzat Moscova pentru incident, afirmând că Ucraina viza ținte legitime din Rusia.

„Dronele sunt deviate de războiul electronic rusesc”

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de cazuri în care drone ucrainene au fost aparent scoase de pe traseu de bruiajul electronic rusesc.

Premierul Letoniei a demisionat săptămâna trecută în urma unei crize generate de reacția autorităților la un incident similar, în care două drone au explodat la un depozit de petrol.

Serviciul rus de informații externe SVR a transmis marți că Ucraina ar plănui să lanseze atacuri cu drone asupra Rusiei din Letonia, Lituania și Estonia și a avertizat asupra unei „represalii juste”.

Oficialii celor trei state baltice au negat însă că ar exista planuri pentru folosirea spațiului lor aerian la lansarea sau survolarea dronelor. „Rusia minte când spune că Letonia permite vreunei țări să folosească spațiul aerian și teritoriul leton pentru a lansa atacuri împotriva Rusiei sau a oricărei alte țări”, a scris pe X președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că singurul motiv pentru care dronele ucrainene apar deasupra teritoriului Estoniei este războiul electronic rusesc, care le deviază de la traseu.

„Estonia nu a permis folosirea spațiului său aerian pentru atacuri împotriva Rusiei. Astfel de incidente sunt legate de activitățile de bruiaj rusești”, a spus acesta.

Estonia cere Ucrainei mai multă atenție

Într-un interviu acordat publicației The Guardian la Tallinn, în weekend, Tsahkna a declarat că aceste incidente sunt „consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. „Aceasta este o mișcare disperată pentru a diviza Occidentul și pentru a pune presiune asupra noastră ca să le spunem ucrainenilor să se oprească, pentru că Ucraina lovește infrastructura vitală a Rusiei”, a afirmat ministrul.

El a precizat că Estonia susține dreptul Ucrainei de a lovi ținte din Rusia, adăugând că Tallinn este în contact permanent cu Kievul și că a cerut autorităților ucrainene să fie mai atente cu traseele dronelor, având în vedere bruiajul rusesc.

Și ministrul apărării, Hanno Pevkur, a reiterat după incident că Ucraina trebuie să fie atentă cu rutele de zbor ale dronelor. „Le-am spus tot timpul ucrainenilor că, dacă atacă poziții sau ținte rusești, aceste traiectorii trebuie să fie cât mai departe posibil de teritoriul NATO”, a declarat el pentru Associated Press.

România a trimis 100 de militari și șase avioane F-16 Fighting Falcon în misiune de luptă în Lituania

Detașamentul român „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase avioane F-16 Fighting Falcon, s-a dislocat în baza Šiauliai din Lituania pentru a asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Aceasta reprezintă cea de-a patra misiune a Forțelor Aeriene Române în Lituania pentru protejarea spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO, după operațiunile de succes executate în anii 2007 (cu aparate MiG-21 LanceR), 2023 și 2025 (cu aeronave F-16).

MAutorngt1 21.05.2026, 11:48

Acesti \"carpathian vipers\" sunt, in Romania \"carpathian rats\". Orice drona de la rusi / porci, trebuie nimicita imediat ce a trecut un milimetru peste granita. Vinovati, nu sunt pilotii, probabil ar reusi sa doboare dronele. Vinovati sunt cei ce \"conduc\" tara si generalii de carton, neinstruiti nici cat un caporal, beneficiari de sinecure enorme, \"norme de hrana\", pensii nesimtite, etc. etc.

