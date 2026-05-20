„Mi-am dorit acest trofeu și mă bucur că l-am adjudecat! A fost greu, dar am știut de la început că voi câștiga! E un joc de strategie, care mi s-a potrivit. Ce a fost cel mai greu în concurs?! Greu de zis…oamenii.

Am concurat cu degetul mic rupt și operat. Nu a știut nimeni! Dar în adrenalina aceea nu mai simți durerea. Când am văzut-o pe soția mea la semifinală am plâns! Victoria o dedic copiilor mei de care mi-a fost foarte dor”, a declarat Dumbo, potrivit Click.

„Banii îi voi împarți cu cei trei finaliști. Îi va da un avans lui Valentin să-i ia apartament mamei lui. Și lui Vladimir îi dau un ajutor pentru asociația lui. Vreau sa rămân în televiziune pentru că mi-a plăcut”, a mai spus concurentul.

Vladimir Drăghia a spus cum va fi împărțit premiul de 150.000 de euro

La scurt timp după finală, Vice-campionul Vladimir Draghia a postat pe contul de socializare un mesaj, în care dezvăluie decizia lui Dumbo și a colegilor finaliști.

„Premiul de 150 000€ va fi împărțit în patru: 60000€ Dumbo, 30000€ Rafa – pentru afacerea tatălui său, 30000€ Vali – avans pentru apartamentul mamei sale, 30000€ eu – îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice.

Astfel, toată lumea câștigă. Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit.

Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici”, a spus Vladimir Drăghia.

Dumbo este un frizer, familist convins, originar din Agigea, Constanța, care a intrat în competiție cu dorința de a-și depăși limitele.

Acesta a trecut însă printr-o dramă familială înainte de concurs. Dumbo a povestit, cu lacrimi în ochi, că s-a înscris în competiție la o zi după ce soția sa a făcut infarct.