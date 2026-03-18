Cercetătorii au descoperit că numai băuturile cu cofeină au efecte benefice asupra sănătății cognitive, datorită proprietăților antiinflamatoare ale cofeinei. Efectele pozitive au fost observate indiferent de riscurile genetice ale participanților.

Mass General Brigham este un sistem de sănătate integrat, nonprofit, cu sediul în zona metropolitană Boston. Operează două centre medicale universitare – Spitalul General din Massachusetts și Spitalul Brigham and Women’s – împreună cu spitale specializate și comunitare, îngrijire la domiciliu, îngrijire de urgență și un plan de sănătate autorizat care deservește Massachusetts și sudul New Hampshire. Sistemul este o filială didactică principală a Facultății de Medicină Harvard.

Școala de Sănătate Publică Harvard TH Chan este școala de sănătate publică de la Universitatea Harvard, în Boston, Massachusetts. A fost numită după antreprenorul din Hong Kong Chan Tseng-hsi, în 2014, în urma unei donații de 350 de milioane de dolari, cea mai mare din istoria Harvard la acea vreme. Școala a fost fondată în 1913 și a devenit Școala de Sănătate Publică Harvard în 1922.

43 de ani și 131.821 de participanți

Un studiu amplu, desfășurat pe parcursul a 43 de ani, a adus noi dovezi despre beneficiile moderate ale consumului de cafea și ceai pentru sănătatea creierului.

Cercetătorii de la instituții de renume, precum Mass General Brigham și Harvard T.H. Chan School of Public Health, au analizat datele a 131.821 de participanți din Nurses Health Study și Health Professionals Follow-Up Study, una dintre cele mai mari și mai lungi cercetări de acest tip.

2-3 cești de cafea cu cofeină sau de ceai

Rezultatele, publicate în prestigioasa revistă JAMA, indică faptul că persoanele care consumă zilnic 2-3 cești de cafea cu cofeină sau 1-2 cești de ceai au un risc redus cu 18% de a dezvolta demență și prezintă o încetinire mai mică a funcțiilor cognitive.

„Am dorit să investigăm dacă un obicei comun, cum ar fi consumul de cafea, poate fi o metodă accesibilă de prevenire a demenței. Perioada lungă de observație ne-a permis să verificăm această ipoteză în detaliu”, a declarat dr. Daniel Wang, autorul principal al studiului.

Cofeina, prezentă în cafea și ceai, are un rol protector asupra creierului, datorită proprietăților sale antiinflamatoare și capacității de a preveni deteriorarea celulară.

Totul depinde de dieta generală și de stilul de viață

Totuși, cercetătorii subliniază că efectele benefice sunt moderate și depind de factori multipli, cum ar fi dieta generală și stilul de viață.

„Cofeina poate fi doar un element dintr-o strategie mai amplă de prevenire a demenței”, a adăugat dr. Wang.

În cadrul acestui studiu s-au analizat nu doar consumul de cafea și ceai, ci și cel de cafea decofeinizată.

„Doar băuturile cu cofeină au avut un efect pozitiv”

Constatările arată că doar băuturile cu cofeină au avut un efect pozitiv, sugerând că această substanță este esențială în protecția cognitivă.

„Am comparat persoane cu riscuri genetice diferite pentru demență și am observat efecte similare. Cofeina pare să ofere protecție indiferent de predispozițiile genetice” – Yu Zhang, coautor al cercetării.

Datele detaliate colectate de-a lungul celor 43 de ani au inclus informații despre dietă, simptome cognitive și rezultatele testelor de memorie.

Dintre participanții la studiu, 11.033 au dezvoltat demență, însă cei care consumau regulat cafea cu cofeină au raportat mai puține probleme de memorie și au obținut rezultate mai bune la testele cognitive.

Deși concluziile sunt promițătoare, experții avertizează că băuturile cu cofeină nu reprezintă o soluție completă pentru prevenirea demenței. Acestea pot fi, în schimb, parte dintr-un stil de viață sănătos, care include o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.

