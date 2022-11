Ei bine, un fier de călcat este necesar în orice casă. Nu vrei să ieși din casa plin de cute pe haine ca și cum le-ai fi luat direct de pe uscător. Arată neîngrijit și vei face o impresie deloc bună oamenilor cu care te vei întâlni. În plus, hainele călcate dau dovadă de stil și bun gust, așa că asigură-te că citești acest articol înainte de a îți alege un fier de călcat.

Cum alegi un fier de călcat

Poate nu știai, dar există multe tipuri de fiare de călcat. Sunt cele clasice, cu călcare uscată, cele verticale, cu aburi sau chiar cele de voiaj.

Fierul cu călcare uscată, adică acel fier clasic, este ușor de folosit și are câteva caracteristici de bază. De regulă, trebuie să stropești hainele înainte de a le călca, dar multe au această opțiune inclusă. Un buton pulverizează apă pe haine, apoi căldura din fier îndreaptă orice cută și haina rămâne călcată.

Cele mai multe fiare de călcat cu aburi au în interior un mic recipient cu apă, care produce abur pentru a umezi hainele în timp ce le calcă.

Acest tip de fiare de călcat sunt un pic mai scumpe decât cele uscate. Pe lângă aceste funcții, fiarele de călcat cu aburi sunt prevăzute cu funcții precum oprirea automată, mecanism de autocurățare, protecție de siguranță la supraîncălzire etc.

Cu toate acestea, aceste caracteristici pot diferi în funcție de mărci și modele.

Fiarele de călcat sunt alcătuite din plastic dur și metal. Atunci când cumperi un fier de călcat, cel mai important lucru de luat în considerare este dimensiunea mânerului. Un mâner care este prea mare poate fi incomod, mai ales dacă îți calci toate hainele deodată.

Fiarele de călcat cu baze metalice mari sunt destul de grele. Cele mai multe dintre modelele mai noi sunt ușoare și nu pun prea multă încărcătură pe brațul tău. Atunci când cumperi un fier de călcat, poți lua în considerare acest aspect pentru a vedea dacă fierul pe care îl cumperi este confortabil și ușor de ridicat. Fiarele de călcat cu aburi pot fi un pic mai grele decât cele uscate. Reversul medaliei la un fier de călcat greu este că nu trebuie să pui multă presiune în timp ce calci.

Un exemplu clasic este acest fier de călcat clasic Tefal Express Steam, care are jet de abur și o talpă ceramică. Acest tip de fier de călcat are o performanță bună a aburului și se încălzește rapid.

Atunci când alegi un fier de călcat, nu uita că, dacă puterea este mai mare, performanța este mai bună. Acest lucru înseamnă că fierul de călcat de mare putere se va încălzi foarte repede și va ajuta la îndepărtarea cu ușurință a cutelor de pe haine.

Deși fiarele de călcat cu putere mai mare sunt mai scumpe, te poți gândi la faptul că îți va călca hainele mai rapid, deci va consuma mai puțin și va fi o achiziție mai eficientă pentru viitor.

De exemplu, acest fier de călcat Tefal Ultimate Pure are o putere de 3200 W, jet de aburi, dar și sistem de protecție împotriva calcarului.

Fier de călcat vertical

Dacă ești o persoană comodă și îți place să faci lucrurile rapid și eficient, un fier de călcat vertical este ideal pentru tine. Este ideal pentru călcat rapid bluze, tricouri, cămăși sau pantaloni.

Acest aparat de călcat vertical Heinner îți va ușura viața. Este un aparat ușor pe care îl poți folosi foarte rapid pentru a îți călca hainele înainte de a pleca de acasă. Este ideal pentru persoanele care au un stil de viață ocupat și care totuși vor să arate bine atunci când ies din casă.

Dacă vrei ceva la fel de ușor, dar profesional, atunci îți recomandăm acest aparat de călcat vertical cu abur Daewoo. Are display LCD, o capacitate de 2,1 litri și 2000 de W. Cu un debit de abur de 40g/minut, acest aparat îți va lăsa chiar și cele mai dificile țesături apretate.

Este ușor de folosit și poate călca materiale precum mătase, lână, bumbac sau fibre chimice. Odată cu eliminarea cutelor, acest aparat are și un efect de curățare și sterilizare datorită aburului.

Dacă bugetul tău este unul mai mic, acest aparat de călcat vertical cu abur Daewoo este făcut pentru tine. Are o putere mai mică decât cel anterior, dar își face treaba la fel de bine. Vine cu o rezervă de apă care se încălzește și formează aburul care vine pe furtun și suportul cu care calci. Hainele stau ca în șifonier datorită umerașului și le poți călca foarte comod și rapid.

Fier de călcat cu aburi

Un fier de călcat cu aburi este investiția ideală dacă obișnuiești să calci toate hainele, lenjeria de pat și/sau prosoapele. Este excelent și dacă ai un bebeluș, datorită capacității sale de a steriliza hainele micuțului.

Pentru un buget generos, acest fier de călcat cu aburi de la Rowenta este o investiție extrem de bună. Are o putere de 3100 de W, o capacitate a rezervorului de apă de 0,35 l, o talpă din Inox cu microsteam 400 Laser și un debit de 60g/min.

În plus, are 5 reglaje electronice de abur și temperatură și un mâner ergonomic.

O altă alegere populară, dar mult mai prietenoasă cu bugetul, este fierul de călcat cu aburi Tefal Express Steam. Are o putere de 2400 de W

Dacă pentru tine călcatul este unul dintre acele lucruri extrem de importante, această stație de călcat cu boiler Philips PerfectCare este super performantă. Are 2700 W, o capacitat de abur de 165g/min, un rezervor de 1,8 l, detrartare și un jet de abur de 600 g.

Fier de călcat de voiaj

Dacă îți place să schimbi ținutele des în vacanță ori pleci des în călătorii de afaceri, atunci știi cât de important este să ai mereu la îndemână un fier de călcat. Sigur, există și alte metode prin care poți scăpa de cutele de pe haine, dar presupun mult efort și s-ar putea să le strici.

Cel mai bine este să investești într-un fier de călcat de voiaj pe care îl poți lua cu tine oriunde. Îl poți lua chiar și la birou, ca atunci când ai o ședință sau o întâlnire să îți poți călca micile cute de pe haine. Nu uita să le dai jos când faci asta, ca să nu se întâmple vreun accident.

Acest aparat de călcat vertical portabil de la Philips este o adevărată comoară. Nu doar pentru că este ieftin, dar te și ajută să scapi de cutele nedorite și este suficient de puternic încât să îți calce hainele preferate.

O altă variantă este acest fier micuț de călcat de voiaj. Îți poate netezi hainele în doar 3 minute. Are un corp compact, astfel încât nu ocupă prea mult loc în bagaj. Include un rezervor de apă și poți călca orice haină. În plus, are o funcție de pulverizare cu apă cu o singură atingere.

Aparatul de călcat vertical cu abur Daewoo are 1500 W și o capacitate de abur de 60 g/minut. Este versiunea specializată a unui fier de călcat clasic. Ușor de manevrat și de pus în bagaj, acest fier de călcat are rezultate bune și pe materiale mai rigide. Se încinge rapid, în 30 de secunde și are o eficiență similară cu un fier de călcat clasic.

Să ai hainele călcate este o dovadă că ai grijă de tine. Asigură-te că nu ai cute pe cămașă, rochie sau sacou. Hainele sunt adesea cartea ta de vizită, mai ales dacă vorbim despre întâlniri de afaceri și ședințe importante cu parteneri. Investește în fierul de călcat cel mai potrivit pentru stilul tău de viață și bucură-te de achiziție pentru mult timp.

