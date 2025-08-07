Sunt legumele congelate sănătoase?

Legumele congelate sunt foarte ușor de folosit mai ales în sezonul rece. Dacă ne întrebăm însă cât de multe dintre beneficiile asupra sănătății se păstrează este bine de știut că fructele și legumele congelate pot conține mai mulți nutrienți decât cele proaspete, deoarece sunt de obicei culese la coacere maximă. Cu toate acestea, unii nutrienți se pierd în timpul procesării, iar nutrienții rămași se degradează pe măsură ce se depozitează mai mult timp.

Majoritatea fructelor și legumelor pe care e cumpărăm proaspete sunt culese înainte de a fi coapte. Acest lucru le permite să se coacă complet în timpul transportului, și astfel se păstrează mai bine pentru a putea fi vândute o perioadă de timp înainte de a se strica.

Fructele și legumele care vor fi congelate sunt, în general, culese la maturitate maximă, când sunt cel mai mai pline de nutrienți.

Odată recoltate, legumele sunt adesea spălate, tăiate, congelate și ambalate în câteva ore. De obicei, nu se adaugă substanțe chimice produselor înainte de congelare. În schimb, pot fi tratate cu acid ascorbic (o formă de vitamina C) sau zahăr adăugat pentru a preveni alterarea.

În general, congelarea ajută la păstrarea conținutului de nutrienți din fructe și legume. Cu toate acestea, unii nutrienți încep să se descompună atunci când produsele congelate sunt depozitate mai mult de un an. Vitamina C este cea care se pierde cel mai repede, chiar și în cazul fructelor și legumelor proaspete care sunt ținute mai mult timp la frigider, arată healthline.com.

Cum se congelează legumele pentru a păstra cât mai mulți nutrienți

La întrebarea cum să congelezi correct legumele pentru a păstra un maxim posibil de nutrienți răspunsul este că sunt câteva lucruri la care este nevoie să fii atent.

Recoltarea la momentul optim

Primul pas, deși poate părea evident, este alegerea unor legume proaspete, sănătoase, fără urme de lovituri, mucegai sau alterate în vreun fel. Ideal este ca legumele să fie culese sau cumpărate în momentul în care sunt complet coapte, dar nu supracoapte. Cu cât timpul dintre recoltare și congelare este mai scurt, cu atât mai puțin se pierd din vitamine și minerale.

Spălarea și curățarea atentă

După selecție, legumele se spală temeinic sub jet de apă rece pentru a îndepărta orice urmă de pământ, praf, insecte sau reziduuri de pesticide. Apoi se curăță, se îndepărtează cozile, semințele, frunzele sau alte părți necomestibile. Legumele mai mari se taie în bucăți potrivite pentru congelare și utilizare ulterioară.

Blanșarea

Acesta este unul dintre cei mai importanți pași pentru menținerea calității nutriționale a legumelor. Blanșarea înseamnă opărirea legumelor în apă clocotită (sau abur) pentru o perioadă foarte scurtă de timp, urmată imediat de răcirea bruscă în apă cu gheață. Există două motive pentru care se face acest lucru.

Se opresc enzimele naturale din legume care, în timp, chiar și la temperaturi scăzute, pot cauza degradarea culorii, gustului, texturii și mai ales a vitaminelor.

Se elimină bacteriile de suprafață pentru a rezista mai bine la congelare, prevenind oxidarea.

Durata blanșării variază în funcție de tipul de legumă și mărimea bucăților, dar este de regulă între 1 și maxim 5 minute. Mai mult de atât poate afecta conținutul de nutrienți al legumelor.

După scurta opărire, legumele se transferă imediat într-un vas cu apă foarte rece și cuburi de gheață. Acest pas este crucial pentru că oprește instant gătirea legumelor și previne pierderea suplimentară de vitamine sensibile la căldură, cum ar fi vitamina C și acidul folic. Răcirea rapidă ajută și la menținerea unei texturi mai ferme după decongelare.

Scurgerea și uscarea

Legumele răcite trebuie scurse foarte bine de apă, preferabil uscate și cu un prosop de hârtie sau un prosop de bucătărie curat. Prezența excesivă a apei poate duce la formarea cristalelor mari de gheață în timpul congelării, care distrug structura celulară a legumelor și duc la o textură apoasă și moale după decongelare.

Ambalarea

Următorul pas este ambalarea corectă, în porții potrivite, în recipiente sau pungi speciale pentru congelator, care să fie etanșe și rezistente la temperaturi scăzute. Se scoate cât mai mult aer posibil înainte de închidere, fie manual, fie folosind un aparat de vidat, dacă avem unul. Oxigenul accelerează oxidarea, ceea ce duce la pierderea de nutrienți.

Este recomandat să etichetezi fiecare pungă sau recipient cu numele legumei și data congelării, astfel încât să le poți consuma în intervalul de calitate optimă.

Congelarea

Congelarea cât mai rapidă formează cristale de gheață mai mici, care afectează mai puțin structura alimentului.

După congelare, este important ca temperatura să rămână constantă la -18°C sau mai mică. Fluctuațiile de temperatură pot cauza dezghețări parțiale urmate de recongelare, ceea ce duce la pierderi semnificative de nutrienți și la alterarea texturii.

Ce legume nu e bine să congelezi

Deși congelarea este una dintre cele mai eficiente metode de conservare a legumelor, nu toate tipurile de legume se pot congeal.

Legumele cu frunze fragede pentru salată cum ar salată verde, rucola, valeriană care au un conținut foarte mare de apă și o structură celulară delicată. În urma congelării, apa din frunze formează cristale de gheață care rup celulele. După decongelare, frunzele devin moi, ofilite și complet lipsite de fermitate, practic imposibil de folosit crude într-o salată.

O excepție o reprezintă frunzele ca spanacul sau ștevia care pot fi congelate și sunt bune pentru gătit, dar nu pentru consum crude.

Legumele cu conținut mare de apă, precum castraveții sau dovleceii, își pierd complet textura crocantă după congelare. Odată decongelate, devin moi, apoase și inestetice. Castravetele, spre exemplu, devine aproape gelatinos. Roșiile se comportă similar, își pierd fermitatea, iar coaja se desprinde.

Congelarea cepei și usturoiului crude le schimbă textura, iar după decongelare devin moi și apoase, ceea ce le face nepotrivite pentru folosirea crudă. În plus, ceapa congelată întreagă tinde să dezvolte un gust amar. Totuși, pot fi congelate tocate sau gătite.

Cum se folosesc corect legumele congelate

În cele mai multe cazuri, legumele congelate nu trebuie decongelate înainte de gătire. Ele pot fi puse direct în tigaie, wok, cuptor sau oală cu apă clocotită.

Legumele congelate care nu necesită decongelare sunt extrem de practice și ușor de folosit, cu condiția să fie gătite corect. Avantajul lor principal este că pot fi utilizate direct din congelator, fără timp de așteptare și fără pierderi de nutrienți sau gust, dacă sunt tratate cum trebuie.

Folosirea acestor legume este foarte simplă și versatilă. În funcție de preparatul dorit, există mai multe moduri de a le integra în rețete.

La tigaie

Una dintre cele mai rapide și gustoase metode este sotarea legumelor congelate în tigaie. Tot ce trebuie să faci este să încingi puțin ulei sau unt într-o tigaie, apoi să adaugi legumele direct din pungă, fără să le lași să se dezghețe. Se gătesc la foc mediu spre mare și se amestecă des, astfel încât să se evapore repede apa care se eliberează în timpul gătitului. În doar câteva minute, legumele sunt gata, rămân crocante și pline de culoare. Le poți condimenta simplu cu sare și piper sau le poți adăuga ierburi aromatice, sos de soia, usturoi sau alte arome preferate.

Această metodă este ideală pentru amestecurile asiatice, morcovi baby, mazăre, porumb, broccoli sau fasole verde.

Cu orez sau alte cereale

Legumele congelate merg excelent în combinație cu orez, quinoa sau alte garnituri pe bază de cereale. Le poți adăuga la mijlocul fierberii, când orezul este pe jumătate gătit și vor fierbe împreună cu restul compoziției, absorbând din arome și oferind un plus de culoare și textură. În acest mod, preparatul devine complet, consistent și hrănitor, ideal pentru o masă rapidă.

Descoperă și  Cât timp rezistă alimentele gătite în frigider?

Ca umplutură în aluaturi

Dacă vrei să folosești legume congelate pentru umpluturi sau preparate coapte, e indicat să le gătești puțin înainte, fie le sotezi în tigaie, fie le lași să se scurgă bine după gătire. Astfel, elimini excesul de apă care s-ar putea elibera în timpul coacerii și care ar putea înmuia aluatul sau compoziția. După ce le-ai scurs și răcit puțin, le poți amesteca cu ouă, smântână, brânză sau alte ingrediente și le poți folosi în tarte, sufleuri, budinci sau plăcinte sărate.

În supe, ciorbe și tocănițe

Pentru supe și mâncăruri cu sos, legumele congelate sunt perfecte. Se adaugă direct în oală, în lichidul care fierbe, fără să fie nevoie de decongelare. Le poți pune chiar din primele minute, dacă vrei să fiarbă mai mult și să se înmoaie bine, sau spre final, dacă vrei să își păstreze o textură mai fermă. Legumele ca mazărea, morcovii, spanacul, porumbul, broccoli sau fasolea verde se integrează foarte bine în astfel de preparate.

Dacă ai un amestec de legume pentru ciorbă, precum cele cu țelină, păstârnac, morcov, îl poți adăuga direct.

Sursă foto – Freepik.com

