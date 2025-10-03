Trucurile pentru organizarea bagajului de călătorie

Ea a arătat cum să împachetezi hainele vertical pentru a economisi spațiu.

„Pune mai multe haine în valiză împachetându-le vertical”, a explicat Chantel.

Pentru curele, Chantel recomandă o metodă inovatoare de aranjare.

„Împachetează curelele în jurul valizei pentru a economisi spațiu”, a spus ea, arătând cum să le așezi cu grijă pe marginea bagajului.

În ceea ce privește încălțămintea, care poate murdări restul lucrurilor, Chantel sugerează, în măsura în care este posibil, să o pui în căptușeala valizei pentru a fi separată de haine.

Organizarea bijuteriilor în bagaj

Bijuteriile, cum ar fi colierele și brățările, se pot încâlci ușor. Chantel a oferit o soluție ingenioasă: „Previn încurcarea colierelor punându-le printr-un pai”, a spus ea, demonstrând cum să introduci un colier într-un pai.

Pentru cercei, ea a sugerat să folosești un nasture pentru a-i păstra împreună.

„Pune cerceii prin găurile unui nasture”.

De asemenea, un nou studiu realizat în vara acestui an arată că vacanțele românilor din 2025 nu mai sunt doar despre relaxare și explorare. Mulți își iau în bagaj, pe lângă haine, încălțăminte și produse de igienă și unele lucruri care au legătură cu munca.



