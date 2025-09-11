Modul în care stăm la birou poate avea un impact major asupra sănătății noastre pe termen lung.

Schimbarea frecventă a poziției și mișcarea regulată sunt esențiale pentru a preveni complicații grave precum tromboza sau embolia pulmonară.

Termenul „e-tromboză”, folosit pentru prima dată în 2003, se referă la cheaguri de sânge mortale care sunt legate de computer, cum ar fi cele rezultate din statul la birou la serviciu sau din timpul petrecut pe un scaun de gaming în timp ce vă jucați o consolă.

Aproximativ 100.000 de persoane din Germania sunt diagnosticate anual cu tromboză venoasă. Modul în care stăm la birou poate crește semnificativ acest risc.

În majoritatea cazurilor, cheagurile de sânge se formează în venele profunde ale picioarelor, care sunt responsabile de fluxul sanguin înapoi către inimă. Dacă cheagul de sânge se desprinde și ajunge la plămâni, poate provoca o embolie pulmonară, care poate pune viața în pericol.

Factorii de risc includ tulburări congenitale de coagulare și varice, precum și statul pe scaun prelungit sau incorect.

Tristan Hulbert, director Vivid Care, explică: „Venele din picioare sunt comprimate, ceea ce încetinește fluxul sanguin și crește probabilitatea formării cheagurilor de sânge”.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

El sfătuiește împotriva încrucișării picioarelor sau ținerii lor strâns sub scaun, recomandând în schimb să le ținem întinse cât mai mult posibil.

Studiile arată că persoanele care se mișcă regulat au o speranță de viață cu 5 ani mai mare decât cele sedentare, conform unor studii realizate în SUA și în Australia.

Corpul uman nu este proiectat pentru a sta nemișcat ore întregi. Prea mulți oameni stau jos 8 sau mai multe ore pe zi fără să-și schimbe poziția

Cum putem reduce riscurile

Medicii recomandă să ne ridicăm și să ne plimbăm cel puțin o dată la 90 de minute. Chiar și o scurtă plimbare ajută la stimularea circulației sanguine în picioare.

Alte sfaturi utile includ:

menținerea ambelor tălpi pe podea în timp ce stăm așezați;

ridicarea frecventă în timpul zilei de lucru (mergi pe jos până la colegi în loc să le

trimiți emailuiri);

trimiți emailuiri); întinderea picioarelor și rotirea gleznelor în mod regulat.

Ideal ar fi să petrecem 60% din timpul de lucru stând dinamic (de exemplu, pe un scaun reglabil), 30% în picioare și 10% mergând.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE