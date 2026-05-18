„Voi transmiste cererea (de demisie – n.r.) Consiliului de Supraveghere al TRM. Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întamplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, s-a justificat Vlad Țurcanu.

„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu Romania, precum și considerația noastră pentru Ucraina – rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a subliniat el.

Vlad Țurcanu a mai menționat că a aflat despre punctajul juriului sâmbătă după-amiază.

Anterior, Vlad Țurcanu s-a declarat „surprins” de alegerea juraților din Rep. Moldova de a acorda numai 3 puncte reprezentantei României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a transmis el prin intermediul Facebook.

Această reacție a venit pe fondul unei indignări publice generale apărute imediat după aflarea punctajului, mulți internauți denunțând votul, punând întrebări despre componența juriului și despre felul în care a fost selectat.

Votul a fost considerat de neînțeles în condițiile în care Alexandra Căpitănescu a avut o prestație foarte apreciată de publicul european și a terminat concursul pe locul trei, după reprezentanta Bulgariei și reprezentantul Israelului.

Spre deosebire de juriu, publicul din Rep. Moldova a acordat 12 puncte pentru reprezentanta României. În schimb, juriul din Republica Moldova a acordat 12 puncte Poloniei.

Teleradio-Moldova a menționat într-un comunicat că „juriul nu reprezintă poziția” companiei și a făcut publice voturile celor șapte membri ai juriului.

În pofida faptului că Vlad Țurcanu s-a declarat „surprins”, mai mulți jurnaliști, internauți și chiar și politicieni i-au cerut demisia. În plus, mulți au solicitat și demisia directorului adjunct al Teleradio-Moldova, Andrei Zapșa, care a făcut parte din juriu. De altfel, demisia directorului general al Teleradio-Moldova duce automat și la demisia directorului adjunct al companiei publice de radioteleviziune de peste Prut.

Pe de altă parte, Ambasada României la Chișinău și-a exprimat bucuria față de sprijinul acordat reprezentantei României la Eurovision 2026 de către cetățenii Republicii Moldova, notează TV8. Misiunea diplomatică a subliniat că acest concurs „ne amintește anual că muzica reușește să unească oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu”.

