Tunsoarea, coafura, machiajul, garderoba, accesoriile vestimentare, atitudinea – toate acestea te ajută să îți conturezi un stil propriu. Când nu mai ești mulțumită de ceea ce vezi în oglindă, e timpul pentru o schimbare. Dacă eviți să abordezi un nou look pentru că te temi că o astfel de măsură este cronofagă sau costisitoare, află că poți face schimbări vizibile fără prea multe bătăi de cap.

Accesoriile pot face diferența

Porți ochelari de vedere din copilărie și crezi că e timpul pentru o schimbare? Dacă nu mai ai idei în privința unei rame potrivite pentru forma feței tale, ai o variantă eficientă la îndemână, care te va ajuta să îți schimbi considerabil aspectul fizic: lentilele de contact. Avantajul acestora este că îți oferă posibilitatea de a-ți schimba culoarea ochilor. Este foarte simplu să alegi lentile colorate care să se potrivească mai bine cu nuanța părului sau cu starea de spirit. Astfel, într-o zi ochii tăi pot fi albaștri sau verzi, pentru ca în următoarea zi să fie căprui ori negri. Schimbarea culorii ochilor cu ajutorul lentilelor de contact nu este foarte greu de obținut, tot ce trebuie să faci este să mergi la un optometrist.



Totodată, poți alege să porți mai des pălării, eșarfe, brățări și coliere. Toate acestea pot îmbunătăți un outfit banal și ajută să ieși în evidență.

Culoarea părului și coafura contează pentru aspectul general

Orice schimbare, oricât de mică ar fi, ajută la evidențierea anumitor trăsături fizice ale unei persoane. Un păr îngrijit zi de zi, aranjat în conformitate cu felul tău de a fi și cu evenimentele la care participi, contează foarte mult pentru aspectul general. Dacă nu ți-ai vopsit până acum părul și simți că e momentul pentru o schimbare, nu lăsa acest gând să se piardă printre grijile zilei. Fă-ți o programare la un salon de coafură și, ținând cont de sfaturile specialiștilor, alege o culoare care să îți dea o stare de bine. Totodată, felul în care îți aranjezi părul zilnic este important. O simplă trecere de la păr drept la bucle sau de la coc la „coadă de cal“ poate face diferența dintre un look banal și unul care să te ajute să te faci remarcată.

Sănătatea fizică și mintală sunt importante

Deficitul de somn îți poate schimba cu ușurință aspectul fizic. Lipsa odihnei poate cauza cercuri întunecate sub ochi și chiar riduri. Așadar, dacă simți nevoia unei schimbări de look, una dintre cele mai sănătoase metode pentru o transformare fizică este să îți pui la punct programul de odihnă. Specialiștii estimează că un adult are nevoie de opt ore de somn în fiecare noapte. Lipsa somnului nu afectează doar aspectul fizic al unei persoane, ci și sănătatea mintală a acesteia. Un program eficient, în care să te poți odihni în fiecare noaptea, contribuie și la diminuarea nivelului de stres. Acest lucru te ajută să îți păstrezi o greutate corporală optimă.



O altă modalitate de a-ți schimba aspectul fizic este prin intermediul sportului. Exercițiile fizice te ajută să fii mai energică și să lucrezi anumite zone ale corpului de care nu ești mulțumită. Practicarea sportului în fiecare zi, cel puțin 30 de minute, este o măsură eficientă de a-ți îmbunătăți aspectul fizic și de a-ți menține corpul și mintea pline de energie.



Încrederea în forțele proprii este esențială pentru a avea o viață sănătoasă, iar schimbările de look pot contribui la întărirea stimei de sine.



