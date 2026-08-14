Sunt sănătoase vinetele congelate?

Vinetele congelate își păstrează o bună parte din calitățile nutritive și pot fi incluse cu ușurință într-o alimentație echilibrată. În cele mai multe gospodării, ele sunt mai întâi coapte, curățate și lăsate la scurs, apoi porționate și puse la congelator. Păstrate astfel, rămân o bază foarte bună pentru salata de vinete, dar și pentru sosuri, creme tartinabile sau diferite umpluturi.

Vinetele au puține calorii în mod natural, 100 de grame de pulpă crudă conțin aproximativ 25 de kilocalorii. Sunt alcătuite în mare parte din apă, au foarte puține grăsimi și furnizează fibre, potasiu și cantități mai mici de folat, mangan și magneziu.

Congelarea nu înlătură fibrele și mineralele, iar diferențele nutriționale față de vinetele proaspăt pregătite nu sunt atât de mari încât să le transforme într-un aliment mai puțin valoros pentru sănătate.

Fibrele sunt, de altfel, unul dintre principalele avantaje ale vinetelor. Ele susțin digestia și contribuie la senzația de sațietate, ceea ce face ca vinetele să fie potrivite pentru mese consistente, dar nu foarte grele. Contează însă mult rețeta în care ajung. Pulpa are o structură care absoarbe ușor uleiul, iar o salată de vinete pregătită cu mult ulei sau maioneză va avea, în mod firesc, mai multe calorii decât vinetele coapte servite simplu, cu legume și verdețuri.

După decongelare, cea mai evidentă schimbare nu este legată de nutrienți, ci de consistență. Pulpa poate lăsa mai multă apă și poate deveni ceva mai moale. Este un efect firesc al congelării, nu un semn că vinetele și-au pierdut proprietățile sau că nu mai sunt bune pentru consum. Dacă sunt lăsate să se dezghețe lent în frigider și apoi sunt scurse, își recapătă o consistență potrivită pentru salată și pentru celelalte preparate în care vor fi folosite.

Ce vinete sunt potrivite pentru congelare

Alege vinete ferme, grele în raport cu dimensiunea lor, cu suprafața netedă și culoarea uniformă. Coaja nu ar trebui să aibă zone mucegăite, lovituri adânci sau porțiuni moi. Legumele foarte mature, cu semințe mari și închise la culoare, tind să aibă o pulpă mai fibroasă și pot căpăta un gust ușor amărui.

Este bine ca vinetele să fie congelate cât mai curând după cumpărare sau recoltare. Cu cât sunt păstrate mai mult înainte de procesare, cu atât textura și aroma lor se pot deteriora.

Se pot congela vinetele crude?

Practic, vinetele pot fi introduse crude în congelator, dar aceasta nu este metoda recomandată pentru păstrarea îndelungată. Enzimele prezente în țesutul vinetelor își continuă activitatea într-o anumită măsură chiar și la temperaturi scăzute. În timp, ele pot produce modificări de culoare, aromă și consistență.

Congelarea oprește dezvoltarea microorganismelor, dar nu neutralizează complet enzimele. Din acest motiv, pentru feliile sau cuburile crude este recomandată opărirea înainte de congelare.

O altă soluție bună este coacerea completă a vinetelor, mai ales dacă vor fi folosite ulterior pentru salată, creme tartinabile sau umpluturi.

Vinetele congelate direct, fără opărire sau coacere, pot deveni mai închise la culoare, apoase și foarte moi. Pot fi încă utilizabile dacă au rămas permanent înghețate și nu prezintă semne de alterare, însă calitatea lor culinară va fi mai slabă.

Cum se congelează corect vinetele feliate

Cum se congelează corect vinetele ( Foto Shutterstock)

Metoda cu opărire sau blanșare este potrivită atunci când vrei să păstrezi vinetele sub formă de felii sau bucăți, pentru musaca, preparate la cuptor, sosuri ori tocănițe.

Spală vinetele și îndepărtează codița. Coaja poate fi păstrată dacă vinetele sunt tinere și dacă rețeta în care vor fi folosite permite acest lucru. Trebuie avut în vedere că, după congelare, coaja poate părea mai tare decât pulpa.

Lucrează cu porții mici, deoarece pulpa tăiată se oxidează repede. Pregătește un vas cu apă clocotită și adaugă suc de lămâie. Recomandarea este de aproximativ 100 de mililitri de suc de lămâie la 4 litri de apă.

Introdu feliile în apa clocotită și opărește-le timp de 2-3 minute, calculat după ce apa revine la fierbere. Nu aglomera vasul, o cantitate prea mare de vinete scade temperatura apei și face ca opărirea să fie neuniformă.

După cele câtva minute, scoate feliile și mută-le imediat într-un vas cu apă foarte rece și gheață. Răcirea rapidă oprește procesul termic. Dacă sunt lăsate fierbinți, vinetele continuă să se gătească și devin prea moi.

Scurge-le bine și tamponează excesul de apă cu prosoape curate de hârtie sau cu un prosop de bucătărie curat. Apa rămasă pe suprafață se transformă în cristale de gheață și poate duce la deteriorarea texturii.

Feliile pot fi congelate în două moduri. Le poți separa cu hârtie potrivită pentru congelator și apoi ambala direct sau le poți așeza într-un singur strat pe o tavă. După ce au înghețat individual, se transferă într-o pungă pentru congelator.

Elimină cât mai mult aer din pungă, închide-o bine și notează pe ambalaj conținutul și data congelării.

Cum se congelează vinetele coapte

Pentru salată de vinete, metoda cea mai potrivită este congelarea pulpei deja coapte. Vinetele pot fi coapte pe grătar, pe plită sau în cuptor. Coacerea la flacără ori pe o suprafață foarte încinsă oferă gustul afumat caracteristic, în timp ce metoda la cuptor este mai comodă și mai ușor de controlat.

Coace vinetele până când coaja este închisă la culoare, iar pulpa s-a înmuiat complet. Curăță-le cât sunt încă suficient de calde pentru ca pielița să se desprindă ușor, dar manevrează-le cu grijă. Lasă pulpa la scurs într-o sită până când se răcește și pierde o parte din lichidul în exces.

Nu lăsa vinetele gătite ore întregi pe masa din bucătărie. După răcire, porționează-le în cantități potrivite unei utilizări, pune-le în pungi sau cutii destinate congelării și îndepărtează cât mai mult aer.

Recipientele nu trebuie umplute până la refuz, deoarece alimentele își pot mări ușor volumul prin înghețare.

Pentru salată este mai bine să congelezi pulpa simplă. Uleiul, ceapa, usturoiul, maioneza sau alte ingrediente pot fi adăugate după decongelare.

Vinetele nu trebuie neapărat tocate înainte de congelare. Păstrate sub formă de fâșii de pulpă coaptă, pierd de regulă mai puțin lichid și pot fi tocate după decongelare.

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Greșeli frecvente la congelarea vinetelor

Congelarea unor vinete prea coapte sau deteriorate. Vinetele moi, trecute, mucegăite ori cu zone alterate nu trebuie congelate.



În cazul vinetelor crude feliate, lipsa opăririi favorizează pierderea mai rapidă a culorii, a aromei și a calității. Feliile pot deveni maronii, apoase și excesiv de moi. Dacă timpul este prea mic sau apa nu fierbe suficient, enzimele nu sunt inactivate corespunzător. Vinetele se pot închide la culoare și își pot modifica gustul mai repede în timpul depozitării.



Pe de altă parte, o expunere excesivă la apă clocotită gătește prea mult pulpa, iar după congelare și decongelare feliile se pot destrăma. În plus, contactul prelungit cu apa fierbinte poate duce la pierderea vitaminelor solubile în apă.



Dacă feliile nu sunt transferate imediat în apă cu gheață, ele continuă să se gătească din căldura acumulată. Rezultatul va fi o consistență moale și mai puțin potrivită pentru preparatele în care forma feliilor trebuie păstrată.



Punerea alimentelor calde direct în congelator încetinește înghețarea și poate încălzi temporar produsele din jur. În interiorul ambalajului se formează și condens, ceea ce favorizează apariția cristalelor mari de gheață.



Aerul rămas în pungă favorizează deshidratarea vinetelor și apariția arsurilor de congelare. Acestea se observă ca zone uscate, decolorate sau întărite. Astfel, gustul și textura au de suferit.



Congelarea unei cantități mari într-un singur bloc. Un pachet gros îngheață mai lent, iar cristalele de gheață formate pot fi mai mari, ceea ce duce ulterior la înmuiere. În plus, vei fi nevoit să dezgheți întreaga cantitate chiar dacă ai nevoie doar de o porție.

La ce temperatură se păstrează vinetele congelate

Vinetele trebuie păstrate la cel mult –18 grade Celsius. Aceasta este temperatura standard recomandată pentru depozitarea alimentelor congelate în gospodărie.

Congelarea nu distruge toate microorganismele. Ea le oprește dezvoltarea atât timp cât alimentul rămâne înghețat. După decongelare, microorganismele care au supraviețuit își pot relua activitatea, motiv pentru care contează atât igiena inițială, cât și felul în care sunt decongelate vinetele.

Pentru o congelare mai rapidă, pachetele proaspăt pregătite pot fi așezate într-un singur strat, cu puțin spațiu între ele. După ce s-au întărit complet, pot fi reorganizate și stivuite. Decongelarea este de preferat să se facă în frigider.

Cât timp sunt bune vinetele congelate

Vinetele pregătite și ambalate corect își păstrează calitatea aproximativ 9-12 luni. Într-un congelator de uz casnic, unde temperatura poate varia, este prudent ca vinetele să fie consumate în interiorul intervalului recomandat.

Aruncă vinetele dacă, după decongelare, au miros neplăcut sau fermentat, prezintă mucegai ori au fost ținute prea mult timp la temperaturi care permit dezvoltarea microorganismelor. În schimb, zonele albicioase și uscate produse de arderea de congelare indică o pierdere de calitate, nu neapărat o problemă de siguranță.

Cum se decongelează corect vinetele

Pentru supe, tocănițe, sosuri și preparate la cuptor, feliile sau cuburile pot fi folosite direct din congelator. Această variantă reduce pierderea de lichid și împiedică pulpa să devină moale. Este bine să ții cont de apa eliberată în timpul gătirii și să ajustezi cantitatea de lichid din rețetă.

Pulpa coaptă destinată salatei de vinete se decongelează cel mai bine lent, în frigider. Pune pachetul într-un vas, pentru a colecta eventualele scurgeri, și lasă-l până când conținutul este complet dezghețat. Apoi transferă pulpa într-o sită și las-o să elimine excesul de lichid. Abia după aceea poate fi tocată și amestecată cu ulei sau cu celelalte ingrediente.

Decongelarea pe blatul din bucătărie nu este recomandată. Exteriorul pachetului cu vinete poate ajunge la o temperatură favorabilă multiplicării bacteriilor înainte ca mijlocul pachetului să se fi dezghețat.

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