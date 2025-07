De ce contează să scriem corect?

Transmiterea eficientă a unui mesaj în scris sau prin viu grai este o competență esențială în orice limbă, deci și în română. Fie că dorim să exprimăm o părere sau o idee, să formulăm o întrebare sau să transmitem o solicitare oficială, modul în care redactăm textul sau, după caz, felul în care ne exprimăm va influența în mod direct percepția oamenilor din jur despre noi. De aceea, un text bine structurat, lipsit de erori gramaticale sau ortografice, ori o exprimare fluentă, fără întreruperi sau ezitări, folosind un limbaj adecvat și cursiv, reflectă nu doar o bună stăpânire a limbii, ci și un grad ridicat de profesionalism.

Potrivit cercetărilor realizate de specialiștii de la Universitatea din Arizona (SUA), în contextul digital actual, în care multe interacțiuni se desfășoară în mediul online, prima impresie pe care o creăm este adesea „modelată” de calitatea modului de a ne exprima în scris sau în vorbire, se arată pe platforma UAGC.edu.

Impactul scrisului asupra comunicării

Este important de știut că, indiferent dacă redactăm un e-mail, un raport de serviciu, un mesaj scurt sau un document oficial (un CV, o cerere, etc.), corectitudinea gramaticală este la fel de importantă ca gesturile de politețe în cazul interacțiunilor față în față. Astfel, un text redactat fără greșeli va sugera inteligență, educație, seriozitate și va inspira încredere.

Pe de altă parte, însă, un mesaj plin de erori poate transmite superficialitate și o lipsă de cunoștințe gramaticale de bază, ceea ce va afecta credibilitatea autorului, mai ales în contexte formale. În plus, atunci când dorim să facem o solicitare, fie în scris ori prin viu grai, o redactare greșită a textului sau o exprimare ambiguă pot duce la interpretări greșite și, implicit, la scăderea șanselor de a primi un răspuns favorabil. De aceea, acuratețea scrisului și exprimarea fluentă nu sunt doar chestiuni estetice, ci condiții esențiale pentru o comunicare eficientă și credibilă. Modul în care o facem nu reflectă doar nivelul de educație, ci influențează și felul în care suntem priviți de colegi, parteneri de afaceri sau angajatori.

Comunicarea individuală și în echipă

Abilitățile de comunicare nu sunt importante doar la nivel individual, ci reprezintă un element central în cadrul oricărei echipe de lucru. Atunci când mesajele sunt clare și bine structurate, colaborarea devine mai eficientă, iar relațiile interumane se consolidează. De asemenea, exprimarea corectă și înțelegerea modului în care mesajele pot fi recepționate de interlocutorii noștri sunt vitale pentru buna funcționare a unei echipe, care, în acest fel, va dovedi un nivel ridicat de profesionalism.

În plus, felul în care comunică liderii cu membrii echipelor pe care le conduc contribuie la un climat de lucru pozitiv în care va predomina încrederea și respectul reciproc. Potrivit specialiștilor de la Indeed UK, o comunicare transparentă ajută la rezolvarea eventualelor conflicte și la motivarea angajaților, mai ales când aceștia înțeleg clar scopul activităților lor. Un adevărat team leader reușește să combine exprimarea clară cu empatia, cu rațiunea, cu inteligența emoțională și cu un comportament adecvat atât verbal, cât și nonverbal. Totodată, o comunicare lipsită de neclarități va aduce o creștere a indicatorilor de performanță și a satisfacției în rândul angajaților, mai ales când fiecare înțelege ce are de făcut și de ce.

De ce apar greșelile de scriere

Termenul de ortografie se referă la ansamblul regulilor care guvernează scrierea corectă a cuvintelor din vocabularul unei limbi. Ortografia limbii române are ca scop principal stabilirea unei scrieri unitare și consistente, bazată pe principii fonetice și morfologice, însă poate deveni dificilă pentru mulți vorbitori de limba română care nu stăpânesc minime de cunoștințe în domeniu.

Erorile ortografice sunt frecvente în rândul copiilor, care se află încă în procesul de învățare, însă problematic este faptul că acestea apar și la adulți. Specialiștii lingviști susțin că practica este esențială pentru dezvoltarea abilităților de scriere și de vorbire. De cele mai multe ori, aceste greșeli apar pe fondul necunoașterii regulilor fundamentale de gramatică, fie că este vorba de acordul dintre subiect și predicat, de folosirea semnelor de punctuație sau de formele corecte ale cuvintelor.

În plus, limba română conține numeroase cuvinte al căror mod de scriere diferă de pronunție, ceea ce, de obicei, generează confuzii. Spre exemplu, sunt destui cei care ezită între forme precum „va apare” sau „va apărea”, deși sunt cuvinte mult mai simple decât termeni medicali ca „gastropiloroduodenojejunostomie” sau „encefalomielopoliradiculonevrită”, care pot pune probleme chiar și celor familiarizați nu doar cu ortografia limbii române, ci și specialiștilor din domeniul medical.

De ce să scriem și să vorbim corect

Sunt multe situațiile în care o persoană se exprimă corect și fluent în vorbire și citește cu ușurință, însă poate întâmpina reale dificultăți în scriere. De cele mai multe ori, cauza principală a acestei deficiențe constă în lipsa unei formări temeinice în domeniul ortografiei. Alteori, accentul este pus mai mult pe exprimarea creativă, acea formă artistică de comunicare prin care sunt create personaje, povești și lumi imaginare, în timp ce regulile de scriere sunt adesea neglijate.

Conform cercetărilor citate de Scholar Within, procesul de scriere implică activarea simultană a două sisteme cognitive, și anume memoria vizuală și auditivă, iar un dezechilibru între acestea poate genera dificultăți. În limba română există multe cuvinte similare ca formă, dar diferite ca sens, iar acest lucru poate induce în eroare chiar și persoanele cu un vocabular bogat. Partea bună este că scrierea corectă se poate învăța și perfecționa în timp. Pentru asta, lingviștii recomandă utilizarea dicționarelor, a manualelor de gramatică și participarea la cursuri specializate pentru a consolida cunoștințele și a diminua riscul de erori.

Întâmplare sau lipsă de rigoare?

Știm cu toții că oricine poate face greșeli, fie din grabă, fie din neatenție ori din cauza tastării greșite pe smartphone sau computer. Astfel de erori sunt normale când apar izolat, însă dacă devin o obișnuință, acestea pot afecta modul în care suntem percepuți de lumea din jur. De asemenea, pot ridica anumite semne de întrebare cu privire la seriozitatea și profesionalismul nostru. Un text cu multe greșeli poate să sugereze o lipsă de rigurozitate și de neatenție, calități indispensabile în mediul profesional, relatează Hudson Fusion. Aceste probleme nu sunt specifice doar limbii române și nu trebuie tratate cu superficialitate, mai ales într-o epocă digitală în care comunicarea scrisă este omniprezentă, iar dezvoltarea competențelor lingvistice nu este doar utilă, ci absolut necesară. De aceea, indiferent de tipul de text, este important să ne rezervăm timp pentru a-l revizui ca să evităm eventuale erori ce ne pot afecta imaginea și credibilitatea.

Cum este corect „va apare” sau „va apărea”?

Așa cum am menționat anterior, una dintre greșelile de întâlnite, chiar și în rândul vorbitorilor nativi, este modul cum se scrie și se spune corect: „va apare” sau „va apărea” la viitor. Răspunsul este unul singur și foarte clar, fiind susținut de regulile gramaticale de bază: forma corectă este „va apărea”. Pentru a înțelege de ce „va apărea” este forma corectă și nu „va apare” trebuie să analizăm modul de conjugare a verbului „a apărea”. Acesta este un verb de conjugarea a II-a, iar la viitor, acesta se formează cu ajutorul auxiliarului „va” sau „voi”, „vei”, „vom”, „veți”, în funcție de persoană, și al infinitivului lung al verbului, la care se adaugă terminații specifice viitorului.

Așadar, forma corectă a verbului la persoana a III-a singular este:

eu voi apărea

tu vei apărea

el, ea va apărea

noi vom apărea

voi veți apărea

ei, ele vor apărea

Forma greșită a verbului la persoana a III-a singular este:

eu voi apare

tu vei apare

el, ea va apare

noi vom apare

voi veți apare

ei, ele vor apare

Exemple corecte:

Soarele va apărea dintre nori în câteva minute.

Nu știm când va apărea noul coleg.

Exemple greșite:

Soarele va apare dintre nori în câteva minute.

Nu știm când va apare noul coleg.

De asemenea, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), verbul „a apărea” are următoarele sensuri: 1. A se arăta în fața cuiva, a deveni vizibil cuiva, a se ivi; a lua naștere. A se arăta (cuiva) sub o anumită înfățișare, a lua (pentru cineva) un anumit aspect; 2. (Despre publicații) A ieși de sub tipar. [Var.: apáre vb. III] – Din lat. apparere (după părea). Conform Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3, ediția 2021), forma de viitor a verbului „a apărea” la persoana a III-a singular este „va apărea”, notează Dicție.ro. Acest dicționar nu consemnează „va apare” ca formă acceptabilă.

De unde această confuzie între „apare” și „apărea”

Această confuzie este explicată de specialiștii în lingvistică mai ales prin apropierea fonetică dintre formele verbale „apare” (prezent) și „apărea” (viitor). Diferența poate trece neobservată, mai ales în vorbire, iar asta poate duce la stabilirea unei forme greșite și în scris. Această eroare este amplificată de lipsa exercițiului de scriere corectă și de tendința de a construi automat formele de viitor după ureche. Mai exact, unii vorbitori de limba română formează viitorul folosind auxiliarul „va” și adaugă automat forma de prezent a verbului („apare”), fără să-și dea seama că trebuie utilizat infinitivul lung „apărea”.

