Fără a preciza ora la care a fost publicat comunicatul, STB a transmis că au fost mai multe incidente în următoarele zone din Capitală:

Str. 11 Iunie, în zona Parcului Carol I: acumulări mari de apă

Calea Văcărești – Pridvorului: acumulări mari de apă

Bd. Mărășești: acumulări mari de apă

Bd. Gheorghe Magheru: acoperiș căzut pe carosabil

Șos. Mihai Bravu, Piața Hurmuzachi: avarie la rețeaua de contact

Calea Moșilor, zona stației Făinari (sens Spital Fundeni): acumulări mari de apă

Bd. Energeticienilor: acumulări mari de apă

Bd. Metalurgiei: acumulări mari de apă

Str. Progresului / Calea Rahovei: acumulări mari de apă

Capăt de linie Baicului: acumulări mari de apă

Capăt de linie Zețarilor: fir de contact căzut

Străulești: acumulări mari de apă

Șos. Pantelimon / Bd. Chișinău: ancoră ruptă la rețeaua de contact

Str. Polizu: acumulări mari de apă

Piața Presei (bucla de întoarcere): acumulări mari de apă

Str. Brățării: copac căzut pe carosabil.

Din cauza acestor probleme, au fost afectate liniile 1, 5, 7, 10, 11, 23, 25, 27, 41 (pe acces), 47, 54, 66, 72, 76, 79, 86, 97, 100, 112, 123, 125, 135, 143, 168, 226, 232, 241, 312, 330, 353, 368 și 381.

În schimb, la ora 8.20, STB anunța pe Twitter că „pe Str. Progresului, vehiculele liniilor STB circulă în condiții normale”, iar la ora 8.29 a apărut informația că „liniile 1, 10, 25 și 47 circulă în condiții normale pe Șoseaua Progresului” și că urmează ca și tramvaiele liniei 41 să intre în circulație de la terminalul Ghencea.

La ora 9.01, STB a anunțat pe Twitter că „linia 41 funcționează normal, pe traseul de bază”.

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Furtuna s-a abătut începând de marți seară, 30 iunie, asupra Capitalei. Până în această dimineață, la ora 6.00, ISU Bucureşti-Ilfov a primit peste 2.000 de apeluri, 1.000 de solicitări fiind în aşteptare. Mai multe case și străzi au fost inundate, dar ploile torențiale au afectat și stațiile de metrou.

Până la ora 8.30, în București, au fost peste 1.400 de intervenții, astfel:

779 degajare copaci

27 degajare elemente de construcție

34 degajare stâlpi

30 degajare elemente de acoperiș

190 inundație subsol

224 inundație casă

46 inundație curte

78 inundație străzi

În total, au fost afectate 450 de mașini și 66 de imobile.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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