De la canicula de 40 de grade, direct în potop! O dimineață care trebuia să fie dedicată doar emoțiilor examenului de bacalaureat s-a transformat radical din cauza furtunii violente care a lovit Capitala azi-noapte. Cartierul rezidențial în care locuiește Anca Serea a fost complet inundat. Ca să nu rateze examenul, mama și fiica au fost nevoite să iasă din casă desculțe.

Anca Serea în casa cu șapte dormitoareIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6


Bucureștiul a trecut de la temperaturi extreme de 40 de grade la un peisaj apocaliptic. Pentru Anca Serea și fiica ei, drumul spre liceu a început cu un șoc: străzile erau transformate în râuri.

Anca Serea: „ De la 40 de grade la potopul din București, un bac altfel”

Fără să stea prea mult pe gânduri, vedeta și fiica ei au luat o decizie radicală: s-au descălțat și au luat-o la picior prin apă. Anca Serea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la trafic.
„Bună dimineața! Condiții de ieșit din casă spre bac. Azi noapte s-a inundat tot cartierul. Sperăm să nu fie blocaje pe centură și să puteți ajunge. Așa plecam, desculțe. Cam așa plecăm din casă. Să înțelegeți ce este în cartierul nostru de lux, apa după glezne. De la 40 de grade la potopul din București, un bac altfel”, a transmis Anca Serea.
Soția lui Adrian Sînă a ajuns la timp cu Sarah la liceu, unde adolscenta s-a întâlnit cu alte colege și au intrat împreună la examen. Anca Serea retrăiește emoțiile examenenului maturității, fiind alături fiicei sale.

Foto: Instagram

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