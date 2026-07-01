Claudia Pătrășcanu profită din plin de escapada de lux din Turcia, la un hotel all inclusive. Artista nu a mers singură, ci însoțită de cei doi băieți ai săi, dar și de mama ei.
„S-a dus pe val dieta mea! M-am reținut de la mâncare timp de o lună când eram acasă… știind că urmează vacanța și aici nu voi putea rezista tentațiilor.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 8
Tentațiilor culinare! E o strategie chiar, ca să nu-mi fie foarte greu când revin acasă, să dau kilograme multe. Nu m-am cântărit în această vacanță. Cum am intrat în camera de hotel, am rugat doamna de la curățenie să-l ia”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.
Chiar dacă în Turcia se bucură de preparatele delicioase, în restul timpului Claudia Pătrășcanu urmează o disciplină strictă.
Secretul fizicul ei constă într-o listă clară de restricții. Artista a dezvăluit pentru sursa citată mai sus, ce alimente a scos din meniul ei zilnic.
„Am exclus dulciurile, pâinea, iar miercurea și vinerea țin post doar cu apă perioada aceasta de vară. Nu mai mănânc nimic după ora 18:00”, a mărturisit vedeta pentru sursa citată.
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