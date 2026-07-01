Celebritățile din România au postat pe paginile de pe rețelele de socializare notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat, iar unele vedete, printre care și Mihai Trăistariu, și-au arătat inclusiv diploma.

Cântărețul a absolvit în urmă cu aproximativ 30 de ani Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Piatra Neamț, iar media de la examenul de bacalaureat a fost una foarte mare.

„E Bac-ul. Chiar în perioada asta. Așa că…”, a scris Mihai Trăistariu pe pagina lui de Facebook, în dreptul diplomei.

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Potrivit fotografiei din mediul online, celebrul artist a obținut nota 9,62 la proba scrisă de la limba și literatura română, 9,80 la limba engleză, iar la matematică, educație fizică și limba și literatura română oral, cântărețul a obținut nota 10.

Astfel, media generală la examenul de bacalaureat a lui Mihai Trăistariu a fost de 9,88.

Recent, pe pagina lui de Facebook, și Marian Godină a anunțat ce note a luat la examenul de bacalaureat pe care l-a susținut în urmă cu aproximativ 20 de ani.

„Marian cel ce se lupta din greu să treacă clasa avea la română oral 10, la română scris nota 9,80, la matematică, unde fusese meditat în forță, cu hamsii, 8,80, la educație fizică 10 și la biologie 6,85”, a scris, printre altele, Marian Godină în mediul online.

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