Rebelii din Yemen impun o „blocadă navală împotriva inamicului criminal saudit, bazată pe principiul «ochi pentru ochi», cu efect imediat după publicarea acestei declarații”, a anunțat purtătorul de cuvânt în chestiuni militare, Yahya Saree.

Purtătorul de cuvânt susține că această decizie este un răspuns la blocada impusă de Arabia Saudită asupra „porturilor și aeroporturilor” operate de Houthi, precum și la atacul de săptămâna trecută asupra aeroportului din Sana’a. Rebelii Houthi vor riposta „la orice blocadă cu o blocadă și la orice escaladare cu o escaladare”, a amenințat el.

„Orice act lipsit de sens comis de inamicul saudit, indiferent de amploarea escaladării, va fi întâmpinat cu o escaladare cuprinzătoare și decisivă”, a insistat Yahya Saree.

Pe 13 iulie, rebelii Houthi au lansat rachete și drone asupra Aeroportului Internațional Abha din sudul Arabiei Saudite, ca represalii pentru un atac al Guvernului din Yemen, susținut de o coaliție militară condusă de Riad, asupra aeroportului din capitala Sana’a, care este controlată de rebeli.

Acestea au fost primele atacuri reciproce între cele două părți de la instaurarea unui armistițiu mediat de ONU în 2022.

Spațiul aerian al Yemenului rămâne sub controlul coaliției, companiile aeriene fiind obligate să obțină o autorizație pentru a ateriza în această țară sfâșiată de războaie.

Cu toate acestea, rebelii sfidează acest acord și organizează zboruri directe între Iran și Sana’a, provocând astfel furia autorităților și a aliatului lor saudit.

Marțea trecută, rebelii au susținut că au doborât o dronă de supraveghere aparținând Arabiei Saudite.

În timpul războiului din Gaza, rebelii din Yemen au perturbat traficul maritim în Marea Roșie și Golful Aden, o cale navigabilă strategică pentru comerțul global.

Portul saudit Yanbu, situat la Marea Roșie, permite regatului să exporte petrol ocolind Strâmtoarea Ormuz, care a fost paralizată de la izbucnirea războiului cu regimul din Iran.

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