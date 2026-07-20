Aceasta este a treia amendă aplicată de Comisia Europeană în temeiul legislației privind serviciile digitale (DSA), care impune platformelor online de mari dimensiuni să depună eforturi suplimentare pentru a combate conținutul ilegal și dăunător.

Comisia a acuzat AliExpress în iunie anul trecut de nerespectarea unei cerințe a DSA privind evaluarea și atenuarea riscurilor legate de difuzarea produselor ilegale.

Măsuri corective

Aceasta a stabilit termenul-limită de 20 octombrie pentru ca AliExpress să propună măsuri corective.

Compania ar putea fi supusă unor sancțiuni suplimentare dacă autoritatea de reglementare decide apoi în decembrie că acestea nu sunt conforme.

„Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru consumatori și nedreaptă pentru companiile care respectă toate regulile noastre”, a declarat Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al Comisiei Europene.

193 de milioane de utilizatori

Ea a subliniat că AliExpress a avut 193 de milioane de utilizatori în Europa anul trecut, comparativ cu cei 156 de milioane ai Shein și cei 130 de milioane ai Temu.

Aceasta din urmă a fost, de asemenea, amendată în temeiul DSA, iar Shein face obiectul unei anchete în curs.

AliExpress este deținută de către gigantul online Alibaba, iar Temu de grupul Pinduoduo.

„Unul din cinci europeni declară că face cumpărături o dată pe lună de la Shein, Temu și AliExpress”, a spus Virkkunen.

AliExpress a criticat amenda UE, afirmând că este excesivă.

„Nu suntem de acord cu decizia de astăzi și cu amenda disproporționată, care nu reflectă în mod adecvat cadrul nostru stabilit și îmbunătățirile semnificative și proactive pe care le-am realizat”, a afirmat AliExpress, într-un e-mail.

„Analizăm cu atenție decizia și luăm în considerare toate opțiunile disponibile”, arată compania.

Amendă mai mare decât pentru alții

Comisia a afirmat că AliExpress nu a evaluat corespunzător dacă dispune de personal suficient pentru a analiza riscurile și a supraestimat eficacitatea sistemului său în detectarea și eliminarea produselor ilegale.

Autoritatea de reglementare a criticat sistemele de recomandare și publicitate ale companiei pentru că au agravat răspândirea produselor ilegale, precum și faptul că aceasta s-a bazat pe un singur indicator cantitativ pentru a-și evalua sistemul de moderare menit să prevină riscul apariției sau reapariției produselor ilegale sub forme similare.

Jucării nesigure, cosmetice periculoase

Aceasta a afirmat că eșecul AliExpress de a detecta produsele ilegale a însemnat că produsele ilegale – de la produse contrafăcute la jucării nesigure și produse cosmetice periculoase – au rămas online timp de multe săptămâni.

Comisia a contestat, de asemenea, politica ineficientă de sancționare a companiei, care a dus la faptul că întreprinderile sancționate au continuat să vândă produse ilegale pe platforma sa.

Aceasta a afirmat că sistemul obligatoriu de „autorizare a mărcii” al AliExpress – destinat să prevină vânzările de produse contrafăcute – era ineficient, dispunea de personal insuficient și era ușor de eludat de către comercianții care vindeau produse contrafăcute.

Autoritatea de reglementare a precizat că caracterul nou al DSA a constituit un factor atenuant în calcularea amenzii, care ar fi putut fi mai mare.

Cât au plătit X și Temu

Sancțiunea este semnificativ mai mare decât amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei de socializare X a lui Elon Musk în decembrie anul trecut și decât amenda de 200 de milioane de euro aplicată Temu în luna mai 2025, ambele pentru încălcări ale DSA.

AliExpress a scăpat de o amendă care ar fi putut ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală globală în iunie anul trecut, după ce a acceptat să ia măsuri pentru a combate diseminarea de materiale potențial ilegale și pornografice pe platforma sa.

Urmează TikTok

Concomitent, rețeaua video Tiktok este investigată de Comisia Europeană tot în baza DSA după scandalul de la alegerile prezidențiale anulate din România, din 2024.

Tiktok a fost acuzată că l-a promovat intens pe candidatul extremist Călin Georgescu și nu a blocat fake news-urile promovate de fanii acestuia.

Investigații ulterioare au arătat că 27.000 de conturi false propagau mesaje pro-Georgescu și pro-AUR.

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