Aurul de-a lungul istoriei

Aurul apare în istoria omenirii încă din lumea antică. Din Europa de Est până în Orientul Mijlociu și până la mormintele faraonilor egipteni, aurul este prezent peste tot.

Geologii cred că aproape tot aurul de pe pământ a sosit în timpul furtunilor de meteoriți, în urmă cu peste două miliarde de ani. Se crede că acești meteoriți s-au format în urma ciocnirii stelelor, acum câteva miliarde de ani.

În urmă cu cinci mii de ani, râul masiv Nil a fost cheia imperiului egiptean antic. Apele sale au permis să crească o mulțime de recolte de-a lungul marginii sale, menținându-și cetățenii și armatele bine hrănite. Dar mai era și un metal galben strălucitor care curgea pe râu, iar acela era aurul. Egiptenii au luat această comoară atrăgătoare și au descoperit că, deoarece era natural și maleabil, necesita puțină meticulozitate pentru a fi transformat în decorațiuni fascinante, arată livescience.com.

Descoperă cele mai frumoase stațiuni din Egipt.

Dar dovezile despre aur nu s-au oprit la Egiptul antic: rămășițele unei femei din epoca de piatră au fost găsite îngropate în afara Londrei, iar aceasta purta o șuviță de aur la gât.

Curiozități despre aur

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN ODESA. Refugiați din Herson, petrecere cu șampanie în ziua eliberării orașului lor. „Data viitoare, toată Ucraina va fi liberă!”

Celții în secolul al III-lea î.Hr. au purtat implanturi dentare de aur. Mai mult, un rege chinez care a murit în 128 î.Hr. a fost îngropat cu carele sale cu aur și mii de alte obiecte prețioase.

Aurul a devenit rapid un simbol al bogăției și această idee a rămas de-a lungul timpului, pe tot globul.

La câteva milenii după faraonii egipteni și mormintele lor de aur, bogățiile de aur ale Imperiului Aztec au fost jefuite. Mai târziu, tot mai mulți s-au înghesuit pe coasta de vest a Statelor Unite pentru a lua parte la „goana aurului” din California, căutându-și propriile averi, potrivit National Geographic. Prin urmare, aurul a condus oamenii către formarea relațiilor diplomatice, migrații în masă și chiar acte de genocid. Fără acest metal, istoria noastră ar fi cu totul diferită.

Ce înseamnă karatele aurului

Majoritatea bijuteriilor din aur nu sunt făcute din aur pur. Cantitatea de aur dintr-un colier sau un inel este măsurată prin karate. Aurul pur este de 24 de karate. Lingourile de aur sunt considerate a fi 99,95% pur, de 24 de karate.

Pe măsură ce alte metale sunt adăugate alături de aur în timpul confecționării bijuteriilor, puritatea aurului scade, la fel și numărul de karate scade. De exemplu, aurul de 12 karate conține 50% aur și 50% aliaje.

Recomandări De ce creșterea prețului la telemeaua veche de oaie mi-a amintit de un personaj celebru din Kafka. Cel transformat într-o gânganie

Aurul în alimentație și medicină

Aurul este comestibil în cantități mici. În multe comunități asiatice și nu numai, aurul este adăugat preparatelor alimentare sofisticate, cum ar fi fructele și dulciurile.

Există multe variante de băuturi alcoolice în întreaga lume, care includ foiță de aur.

Aurul poate fi găsit și ca ingredient al unor medicamente.

Izotopul radioactiv de aur Au-198 poate fi injectat direct în locul unei tumori, unde radiațiile sale pot distruge celulele tumorale. În 2012, cercetătorii au raportat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences că ar putea lega nanoparticulele de Au-198 cu un compus găsit în frunzele de ceai pentru a trata cancerul de prostată. Compusul de ceai este atras de celulele tumorale, menținând nanoparticulele lipite în locul potrivit timp de câteva săptămâni în timp ce are loc tratamentul cu radiații.

Curiozități despre aur

Iată și alte curiozități despre aur și lucruri mai puțin știute:

Aurul este unul dintre cele mai dense metale găsite pe pământ, un metru cub de aur cântărește 19.300 de kilograme, mult mai greu decât plumbul și nu departe de cel mai dens metal, osmiul.

Numărul atomic al aurului este 79, ceea ce înseamnă că există 79 de protoni în nucleul fiecărui atom.

Recomandări Reportaj din satele din Maramureș unde ucrainenii trec Tisa înot, ca să nu fie chemați la război. Poliția de frontieră: „Avem și tragedii”

Din punct de vedere chimic, aurul este un metal de tranziție. Metalele de tranziție sunt unice, deoarece se pot lega cu alte elemente folosind nu doar învelișul lor exterior de electroni (particulele încărcate negativ care se rotesc în jurul nucleului unui atom), ci și cele două învelișuri exterioare.

Se estimează că până în prezent, oamenii au extras aproape 180.000 de tone de aur. Aurul este cel mai maleabil dintre toate metalele, făcându-l materialul ideal pentru bijuterii și ceasuri sofisticate.

Se estimează că oceanele lumii conțin până la 15.000 de tone de aur.

În prezent, Banca Rezervei Federale a SUA din New York este considerată cea mai mare unitate de stocare a aurului, care deține aproximativ 6.800 de tone de aur, un total de aproximativ 540.000 de lingouri de aur – peste 25% din aurul mondial! Acest lucru se va schimba probabil în următorii ani, deoarece Rusia și alte țări asiatice au continuat de-a lungul timpului să accelereze rata de cumpărare fizică a aurului.

Aproximativ jumătate din tot aurul extras astăzi este transformat în bijuterii.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Apariție spectaculoasă la România - Ungaria. Cine e vedeta care a atras toate privirile în sala din Oradea: „Am purtat și noroc!”

Playtech.ro BOMBĂ! Daniel Onoriu, arestat pentru 30 de zile. Soția lui a anunțat Poliția la 112! ULUITOR ce s-a întâmplat

Viva.ro Gafa pe care a comis-o Carmen Iohannis la Iași. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în momentul în care l-a luat de mână pe Klaus Iohannis

Observatornews.ro Cristian Diaconescu, despre cum se va schimba SUA după alegeri: sfârşitul lui Trump şi o nouă strategie după terminarea războiului din Ucraina

Știrileprotv.ro O femeie din Bacău a fost înselată cu peste 80.000 de lei prin metoda „Generalul american”

FANATIK.RO Animalul pe care nu vrei să-l vezi niciodată. Trăiește numai în România și ar fi din neamul balaurului spintecat de Sfântul Gheorghe

Orangesport.ro EXCLUSIV | Mouratoglou, propunere spectaculoasă pentru o româncă: ”A insistat”

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2022. Săgetătorii au multe îndoieli și semne de întrebare în legătură cu bunele intenții ale unor apropiați

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE