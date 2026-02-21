Srilankezul lucrează în România de cinci ani

Povestea lui Rowan în România începe acum cinci ani și două luni, așa cum spune chiar el. Tânărul srilankez lucrează de atunci în țara noastră și gătește mâncare tradițională românească în fiecare zi.

Întrebat de cât timp este în România, Rowan a explicat: „de cinci ani și două luni. Fac mâncare tradițională românească”.

Bucătarul srilankez spune care sunt preparatele tradiționale românești care îi ies cel mai bine

Tânărul srilankez nu are unu, ci două preparate tradiționale la care se pricepe. Într-un videoclip care a devenit viral pe TikTok, Rowan mărturisește că cel mai bine îi ies sarmalele cu mămăligă și pomana porcului.

Odată ce a fost întrebat care este preparatul care îi iese cel mai bine, el a mărturisit: „Pomana porcului cu mămăligă și sarmale cu mămăligă”.

 
Cum își cheltuie bucătarul srilankez banii câștigați în România

În scurtul interviu de pe TikTok, Rowan a mărturisit și ce face cu banii pe care îi câștigă în România. Tânărul srilankez recunoaște că face și shopping, că mai vizitează Bucureștiul, însă o mare parte din încasări le trimite familiei.

„Îi pun de-o parte și îi dau familiei mele în Sri Lanka, vizitez prin București și fac shopping”, mărturisește el.

Recent, un curier srilankez care lucrează în România a dezvăluit ce face în timpul liber în București. Răspunsul tânărului i-a luat pe toți prin surprindere și a stârnit hohote de râs în mediul online.

Cum au reacționat românii când au aflat ce face srilankezul în țara noastră

Tânărul srilankez a primit și mesaje de susținere în comentarii. Câțiva români au reacționat imediat și l-au apreciat pentru munca din țara noastră.

„Sunt muncitori și umili… păcat că unii românași nu prea îi respectă”, a spus o tânără pe TikTok. „Respect celor care s-au integrat în România”, a mai răspuns cineva la imaginile virale cu tânărul srilankez.

„Nu e ușor să stea departe de familie, dar au un țel: să asigure un trai mai bun familiei si asta le da putere sa munceasca si chiar sunt harnici”, a mai explicat o femeie în comentarii.

